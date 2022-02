A Audiencia non ve ilegal a licenza da traída de Grixoa

A Audiencia Provincial da Coruña non ve indicios de delito na concesión da licenza municipal concedida á Comunidade de Usuarios de Augas de Grixoa, en Santa Comba, para as obras na traída, polo que a denuncia de dous veciños contra a alcaldesa, María Pose, perde cada vez máis forza despois de ser rexeitada en segunda instancia ratificando o fallo anterior do Xulgado de Instrucción nº 1 de Negreira.

A sentenza é clara con respecto ó delito de prevaricación que os denunciantes pretendían adxudicar á alcaldesa, e despois de “reiterar que la concesión de tales licencias fue aprobada por la Junta de Gobierno Local de la que formaba parte la alcaldesa”, sinala con rotundidade que “en la aprobación de tales licencias no consideramos que hubiesen concurrido esas irregularidades trascendentes que conviertan las resoluciones en arbitrarias e ilegales”.

Considera o tribunal que os pasos dados pola alcaldesa cos beneficiarios da licenza foron os correctos, xa que “por parte del Ayuntamiento se les requirió para presentar diversa documentación, en definitiva para completar. Todo ello fue subsanado, fueron corregidas las deficiencias en esa presentación de la memoria; pero es que, además, reiterar que en la tramitación de ese expediente consta proyecto para la instalación, valoración de las obras a realizar de la traída de aguas, memoria descriptiva, valoración por parte del técnico Rodríguez Caamaño, planos, mediciones, presupuesto... En definitiva todo lo exigible para dicha tramitación”.

Para incidir aínda máis na legalidade das actuacións levadas a cabo por María Pose, o citado fallo recolle que “la licencia contaba con el informe favorable del arquitecto técnico municipal, servicios jurídicos y también se emitió informe favorable por la Consellería de Medio Rural”.

Os argumentos son contundentes, pero para alonxar tamén as dúbidas sobre unha ampliación, a sentenza aclara que “en cuanto a la variación de las mediciones o variación de la superficie hay que considerar que ya se tramitó otro expediente para concesión de nueva licencia con esa ampliación. Esta licencia precisamente es consecuencia de que se aumentó la longitud del trazado para la instalación de la traída de aguas y por ello se hicieron las justificaciones pertinentes con una memoria descriptiva, cambio de trazado, y el técnico ya puso de manifiesto que la variación no

suponía una modificación

de las condiciones de aprovechamiento, por lo que no afectaba al caudal autorizado”.

Son tan febles os argumentos dos dous veciños que denunciaron á alcaldesa de Santa Comba que ata chaman a atención dos ponentes porque, para manter que a concesión da licenza foi arbitraria, esgrimen “unas supuestas relaciones de amistad con el presidente de la Comunidad de Aguas y que su pareja estaba en las listas electorales de la alcaldesa, pero ello ni consta, ni por otra parte se deduce acto alguno que permita interferir una intervención especial de la alcaldesa en la concesión de la licencia. Además, debemos reiterar, fue concedida por Junta de Gobierno”.

Semella case unha pataleta dun neno cando non ten argumentos convincentes, porque pode deducirse que os amigos da alcaldesa non teñen dereito a ningunha licenza no Concello de Santa Comba.

A sentenza deixa entrever incluso os motivos deste litixio por parte destes dous veciños, apuntando as súas discrepancias dentro da Comunidade de Usuarios de Augas de Grixoa e incluso afea que non acepten as respostas recibidas ós seus escritos e denuncias e non vexan máis alá da súa razón.

O fallo aclara que “las denuncias presentadas fueron objeto de resolución; cuestión distinta es que la parte siga cuestionando la respuesta a todo lo relativo a la tramitación de estos expedientes. Pero es que, además, también cuestión diferente son las discrepancias que sostienen los recurrentes en la propia Comunidad de Aguas y las diversas diligencias al respecto”.