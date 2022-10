A auga de toda a rede local de Malpica volve ser apta para o seu consumo

Malpica. Dous meses despois de que se prohibise o consumo da auga da rede municipal, a veciñanza que se abastece dos depósitos de Monte Neme e Punta Nariga xa pode volver consumila, logo de que as últimas analíticas confirmasen a ausencia de trihalometanos e o cumprimento dos parámetros establecidos pola Consellería de Sanidade.

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, amosou a súa satisfacción “pola volta á normalidade en todo o concello, e por poder darlle á xente un subministro de calidade”.

Inicialmente prohibírase o consumo da auga de toda a rede local debido á presenza na mesma duns elevados índices de trihalometanos, a causa, segundo os técnicos, da seca e do escaso caudal do río no que se fai a captación, o que provocou un excesivo arrastre de materia orgánica aos depósitos, a cal, ao entrar en contacto co cloro, disparou os referidos niveis.

A normalidade recuperouse pasados uns días nos depósitos de Pedra Queimada e Papeiras, que abastecen ao 80 % da poboación, pero o problema persistiu nos de Punta Nariga e Monte Neme, “nos que tivemos que facer máis obras de mellora e tamén adaptar o sistema de cloración”, afirmou o alcalde.

Engadiu que foron unhas actuacións encamiñadas a solucionar o problema no curto prazo, “pero xa estamos traballando noutras, máis a longo prazo, para previr que esta situación se repita no futuro, pois as secas seguro que se repetirán e temos que anticiparnos aos problemas que poidan xurdir”, concluíu. M. L.