A comarca de Ordes segue formando desempregados

Este mércores clausurábanse os obradoiros de emprego dual de Ordes, Frades e Mesía e o específico para menores de 30 anos da Mancomunidade de Ordes. Un acto no que participou o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor. Ditos programas contaron cun apoio da Xunta de 715.000 euros financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

No caso do obradoiro dual formaron a 20 alumnos en Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes e en Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas; e o taller de formación específico para menores de 30 anos que acolleu a 16 persoas desempregadas que se prepararon en Fábricas de Albanelería e Traballos en Carpintería e Moble.

Trenor explicou a gran utilidade deste tipo de formación porque, ademais de mellorar as capacidades para que os desempregados atopen un emprego, compleméntase con traballos nos concellos e con prácticas nas empresas da contorna.

O representante do Goberno autonómico destacou o compromiso dos concellos de Ordes, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia, Trazo e Cerceda coa empregabilidade porque levan anos de traxectoria de formación contrastada nesta materia e conseguen importantes niveis de éxito nos diferentes programas de formación que afrontan. Ademais, neste caso subliñou especialmente a súa capacidade para unirse e traballar conxuntamente cun obxectivo común para ofrecer aos seus veciños oportunidades de formación e máis posiblidades de atopar un emprego.

O delegado da Xunta apuntou que “unha das apostas máis importantes da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade son os programas formativos que, cada vez máis, están orientados a cubrir as demandas reais das empresas das contornas, o que permite unha posterior integración laboral máis alta”. Ademais, engadiu que “outra das apostas importantes é complementar a formación con prácticas en empresas para garantir unha inserción real e duradeira no tempo”. Trenor lembrou que na comarca de Santiago estanse a desenvolver 10 obradoiros de emprego, para os que a Xunta reserva 3,5 millóns de euros para mellorar a formación de 184 desempregados. Concretamente, en Santiago impartiuse o taller de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas e de confección e publicación de páxinas web e en Ames, compartido con Brión, formáronse aos alumnos en montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas.