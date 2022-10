A feira de Ceilán por fin pode ir a máis ca Re-Volta

A Baña celebrou unha das edicións máis exitosas do Feirón e romaría da Re-Volta na carballeira de Ceilán, unha iniciativa que secundou o público e permitiu viaxar atas os anos 50 do século pasado. A cita estivo organizada polo Concello da Baña, en colaboración coa Asociación Veciñal Outeiro e a Deputación da Coruña, incluindo mercadiño tradicional con trinta e cinco postos de artesanía, oficios e produtos da terra; gastronomía, música e espectáculos aptos para todos os públicos. Foron os atractivos dunha cita festiva que reuniu a centos de persoas, moitas delas caracterizadas de época.

Segundo destaca o Concello da Baña, o mercadiño foi un dos máis concorridos das edicións da Re-Volta que ata a data se teñen celebrado. Entre os postos que se deron cita na carballeira de Ceilán destacaban os artesanais, como o do latoeiro Fernando, un dos últimos do gremio en Galicia; os San Cosmeiros, o do torneiro de Arzúa, José Manuel Pardo, ou o posto de pandeiretas artesanais de Mari Carmen Suárez e Rafael Regos, dos Regos de Ordes.

Pero neste pequeno foro tamén se podían mercar xabóns e velas artesanais, bonecos e outros produtos feitos de lá, libros de segunda man, xoiería e bixutería, produtos da horta ecolóxicos de tempada, mel, plantas, postos de venda de doces típicos como as orellas, polbeira... e mesmo as famosas filloas da pedra bañesas, entre outros. Actuaron os Gaiteiros da Baña e as Atrevidas de Monte e tamén as Regueifeir@s, con Lupe Blanco ao fronte. Houbo Xogos do Paporrubio, contos de Polo correo do Vento e actuou o dúo Ciclón... Ninguén poderá dicir agora iso de “vas a menos como a feira de Ceilán”.