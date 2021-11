A Laracha pon en valor o castro de Montes Claros e o menhir de Erboedo

bergantiños. O castro de Montes Claros e o menhir de Erboedo son dous dos elementos arqueolóxicos máis importantes da Laracha. Co propósito de que a veciñanza poida coñecer ambos elementos e as intervencións realizadas durante os últimos anos, o Concello organizará unha visita guiada pola arqueóloga Puri Soto, que terá lugar o día 13.

A saída do autobús desde a Praza do Concello está prevista para as 10.00 horas. En primeiro lugar visitarán o menhir de Erboedo, o único en pé da Costa da Morte. Tamén coñecido como Marco da Anta ou Pedra do Ghicho, trátase dunha manifestación artística do megalitismo consistente nunha pedra fita realizada en granito e que alcanza os dous metros e medio de altura. A continuación visitarán o castro de Montes Claros, da Idade de Ferro. M. L.