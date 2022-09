A Maía alberga una de cada tres parcelas afectadas por la línea eólica de A Picota

La Xefatura Territorial de Vicepresidencia de la Xunta en A Coruña somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, en base a la declaración de utilidad pública, ante la necesidad de “urxente ocupación” que implica el proyecto de la línea aéreo-subterránea 220 kV SET PE A Picota 220 kV-SET colectora Nova, de 2.686 parcelas de los concellos de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames y Santiago. Y entre todos ellos, en el que se prevé ocupar más fincas es en el de Ames, con 927 (el 34,5 % del total).

En cuanto al resto, A Baña incluye 743 terrenos, lo que supone el 27,7 por ciento del total; Santiago de Compostela, otras 423 (15,7 %); Negreira 379 (14,1 %) y Mazaricos 211 propiedades (el 7,8 por ciento).

Este es el motivo por el que los municipios afectados exponen estos días el proyecto de cara a interponer alegaciones al mismo con plazo hasta el próximo 3 de octubre. El solicitante-promotor de esta ocupación –con una extensión de 50 km (de ellos, 1,9 enterrados), 9.016.953 € de presupuesto y un plazo de ejecución de 15 meses– es la compañía Villar Mir Energía. El objeto es evacuar la energía eléctrica generada en los parques eólicos A Picota y A Picota II, ambos localizados en el Ayuntamiento de Mazaricos y actualmente en tramitación. Se proyecta una línea aéreo-subterránea de alta tensión (LASAT) 220 kV, con inicio en la Subestación Eléctrica Transformadora (SET) 30/220 kV del parque eólico (PE) A Picota y fin en la SET colectora Nova.

Entre sus características, y además de medidas para evitar que las aves choquen con el tendido, destaca la inclusión de soluciones que, a juicio del solicitante, reducirán el impacto paisajístico, como que en la reforma de líneas existentes se mantendrá el mismo trazado, al tiempo que el recorrido pasará próximo a vías de comunicación, como carreteras, vías férreas o caminos. También se comprometen a evitar la ocupación de cumbres o lomas en zonas de relieve accidentado, igual que respecto a los desmontes y la roturación de la cubierta vegetal en la construcción de los caminos de acceso a la línea, empleando los ya existentes. Asimismo, están dispuestos a retirar los elementos sobrantes en la construcción y a evitar el arrastre de materiales sueltos a cursos de aguas superficiales durante los movimientos de tierras. Por último, adecuarán la ubicación de cada uno de los apoyos en el firme, utilizando patas de longitud variable.

Los entornos de Ames donde se encuentran las 927 parcelas afectadas, según aportan los promotores, son Os Foxos, Gitizán, Porto Loureiro, Corgo da Pedrosa, Sobre Barco, Corgo da Pedrosa, Porto Loureiro, Souto da Cachopa, Pista de Oca a Tapia, Cobre, Toxeira, Sopaso, Legoeira, Cernado, Navaliño, Sobre o Angual, O Rial, Agro Novo, Chan do Monte, Arriba da Laxiña, Cruz dos Campos, Agudelo, Pozo Pequeño, Fonte Fría, Carballo Cabazo, Pino Grande, Bouzoas, Salgueiroas, Cerradura, Devesa, Saobrecerradura, Insuas, Pedra Blanca, Quenllo do Espiño, Sobrea do Pazo, Ca. de Lens-Quintans, Rego dos Bermes, Pazo de Baixo, A Braña, Outeiro-Pazo de Carballo do Mel, Toxal Vello, Augapespasa-Queimada, Pedra dos Cartos, Chan do Camallón, Sobre Camallón, Roza do Romeo, Queimada, Agro do Cruceiro, Revolta, Cuvelo, Castiñeiro de Lobo, Gándaras, Rilleira, Pazos, Agra de Caroubans, Fondiños, Camiño do Pirixel, Agro de Liebren, Rego de Ames, Grade, Agro de Atrás, Toxeira Nova, Nibrese, Liñares, Agra da Poza, Abeneiral, vía de Bertamirans-Ameixenda, Besada, Ameneiral, Cortiña Naval, Rego de Means, Means, Agro da Pena Marela, Cas Monte, Ar Casas do Monte, Pista a Capeáns, Capeáns de Arriba, Fonte Galiña, Salgueiroas Arriba, Picotos, así como el Camino de Salgueiros.

Y, precisamente, en el mismo linde con Santiago, la Plataforma pola Recuperación do Sar lamenta que el entorno del Espazo Natural do Souto, no haya sido protegido con la figura del ENIL (espacios de interés local) para evitar que los tendidos pasen por la zona. Las parcelas afectadas están en Compostela y, a juicio de los integrantes del colectivo, “esta infraestrutura de grandes dimensións compromete, danando de xeito irreversibel, o patrimonio natural (flora e fauna), cultural (elementos patrimoniais catalogados) e, en definitiva, a paisaxe”.