A Malla Tradicional de Doade xa ten o recoñecemento oficial

A Malla Tradicional de Doade (Lalín), un dos meirandes eventos etnográficos do interior de Galicia, e que promove dende hai 22 anos o Museo Etnográfico Casa do Patrón, que dirixe Manuel Blanco, foi declarada polo Consello da Xunta Festa de Interese Turístico de Galicia o pasado día 21.

Trátase dunha festa que se celebra o penúltimo sábado de agosto de cada ano na aldea de Codeseda e obtivo o recoñecemento oficial en base á singularidade e calidade das recreacións, número de asistentes e visitantes, valor cultural do evento, arraigo entre a poboación local, infraestruturas e equipamento utilizados, innovación, coidado da contorna urbanística e paisaxística na que se executa e grao de difusión do evento.

Segundo explica o seu promotor, Manuel Blanco, trátase da recreación histórica do maior traballo comunitario do interior de Galicia durante séculos, “que representa a culminación do proceso do pan, reproducido na súa totalidade polo museo cada ano, que abrangue dende a sementeira do centeo no mes de abril, a sega e o atado dos mollos no mes de xullo, a propia malla en agosto, ca posterior moenda do gran en muíño de regueiro e finalmente o cocido artesanal do pan en forno de leña”.

Está considerada como a gran Malla da Galicia central, unha completa xornada etnográfica, gastronómica e festiva do máximo nivel, celebrada nunha paraxe natural dun enorme valor paisaxístico e medioambiental. Na súa recreación participan unhas 70 persoas da aldea de Codeseda, a parroquia de Doade e veciños doutras parroquias de Lalín, cunha masiva afluencia de público. Comeza co carrexo dos mollos e a feitura da meda, unha mostra de artesanía galega, unha exposición completa de malladoiras, motores e aventadoras, e outra exposición de pinturas relacionadas co proceso artesanal do pan.

O acto central consiste na recreación, o máis fidedigna posible, da totalidade das modalidades históricas da Malla na comarca. Por orde cronolóxica: Malla á pedra, que xa facían nos castros antes de Cristo, Malla con males, con Malladoira manual, con Máquina, Motor e Aventadoras, e finalmente, Malla co tractor. Todo isto é debidamente explicado e comentado para o gran público por especialistas en cada materia.

Tras facer entrega do premio anual á muller e ao home mellor vestidos de época, en Codeseda celebran unha comida de confraternidade con numerosa participación e baixo carpa ao aire libre, nunha zona cunhas espectaculares vistas do Val do Asneiro. Xa pola tarde celebran o Serán da Malla, no que participan varios grupos folclóricos da comarca do Deza.

Dende a Casa do Patrón manifestan a súa gratitude “á leal e desinteresada colaboración de tanta xente, dende o primeiro momento, de xeito ininterrompido ao longo dos anos, para que esta singular Malla non deixara de executarse, incluso nos peores momentos da pandemia, como foron os veciños de Codeseda, de Doade e algúns das parroquias limítrofes, as asociacións de Cercio e Zobra, aos que se uniu outra xente, entre a que merecen especial mención Maximino Míguez, coa súa total implicación; a asociación veciñal de Vilatuxe; os promotores doutras mallas, como Silleda, Queiróas da Igrexa (Allariz), Puxedo (Lobios) e Ansemil (Ordes); propietarios privados de máquinas e motores de Lalín, Silleda, Lugo, Baleira, O Pino, Sigüeiro e Viveiro; e medios de comunicación”. Tamén agradecen o apoio da Xunta, da Deputación e do Concello de Lalín e invitan aos galegos a participar o vindeiro 20 de agosto na XXIII edición.

