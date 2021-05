“A nova normativa é a morte: non se vai gañar para multas”

Juan José Blanco, o armador do Portosín Dos, agora xubilado, móstrase en desacordo co novo regulamento de control pesqueiro da Unión Europea. O expresidente da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) falou sobre esta polémica, a vacinación contra a COVID dos mariñeiros galegos ou a unión do sector con EL CORREO GALLEGO.

Que opina da nova normativa de control pesqueiro?

O das cámaras non ten sentido. Nós por exemplo non as podemos ter a bordo, primeiramente, porque os homes teñen unha intimidade. E non estamos en contra de que se controle a pesca porque xa está súper controlada. Isto é invadir a súa privacidade, é como meter na casa dunha familia cámaras para ver o que fan día e noite. Estamos en contra dela, por iso nos manifestamos.

Que cre que se debería facer para tratar de buscar unha solución?

O normal e que as confrarías galegas se reúnan coa señora Clara Aguilera –portavoz da Comisión de Pesca na Eurocámara– e tamén cos comisarios que levan o tema. E senón non queda máis remedio que saír á rúa, pois o día que nos metan as cámaras a bordo será unha fonte de ingresos para o Goberno. Se sae un mariñeiro a cuberta sen o chaleco, porque pasa, o barco para eles é a súa casa xa que botan corenta e oito horas alí seguido... entón multa para o armador.

Quizais se debería de analizar a particularidade de cada territorio?

Esa norma hai a frotas ás que non lles vai afectar case nada. Por exemplo aos boniteros, porque queren meter as cámaras para ter mellor visibilidade; pero non é o caso do cerco, de artes menores ou o arrastre de litoral, iso é a morte, non se vai gañar para multas. Eu xa dixen moitas veces que ou paramos ou isto segue, está á volta da esquina e cando estea posto non vai haber marcha atrás. Repito, teñen que pedir unha reunión aos responsables de pesca no Parlamento Europeo e en España, sentarse nunha mesa e analizar a onde imos chegar con isto... e buscar solucións.

A súa implementación acarrearíalles grandes custos ós armadores e aos traballadores tamén.

Cando foi o tema da caixa azul deron subvencións, pero cada seis meses agora pagamos 500 euros. E isto vai ser igual. Vanche dar unha axuda porque xa o están falando, pero logo vén o mantemento e vai pagar o de sempre, o armador; e todo ten que saír da bodega. Antes unha embarcación, hai trinta anos, se facturaba 300.000 euros érase capaz de pagar os custos do barco. Nestes momentos non porque lévano todo. Antes non existía o dez por cento do IVE, e agora os mariñeiros teñen unha retención do dezaoito por cento... e que non compren un piso que nin llo desgraban. Ao pobo desángrano por todos os sitios para manter o país, acabando co traballador.

Antes xa mostraron o rechazo a outras políticas europeas, por exemplo en materia de descartes.

Cando se mete o peixe a bordo, do cerco sae calidade. Que pasa? Que no último de todo sae escamado e non vende, nas pescadarías non o queren; entón soltámolo ao mar. O noventa por cento vai vivo, pero ao mellor un dez por cento vai morto e aí van meter sancións. Como imos presentar nós nun supermercado peixes sen escamas? Creo que non é un delito porque o levamos facendo toda a vida, e se queremos traer calidade á terra temos que buscar a forma. Temos outro problema. Cando vén un pouco peixe de máis non nos deixan transbordar porque non quere Bruselas. Se nos deixaran, atraca o outro barco e botámosllo, pero non interesa porque senón non se factura, que é para o que funciona o sistema.

Actualmente existen medidas para controlar as capturas.

No cerco antes de entrar o peixe no peirao teñen que mandar a Madrid a hora de entrada e os quilos que traen. Logo chegas a terra e pesas o peixe e, se te pasas da diferenza, multa. Temos inspección do Goberno central, dos comunitarios, Garda Civil, Policía Autonómica e o dron que van poñer agora. Estamos controlados por terra, mar e aire. Isto é un sinvivir. Aquí non hai furtivismo, todo o que traemos do mar pasa pola lonxa, non escapa nin un peixe.

Cre que existe desconfianza cara o sector pesqueiro?

O sector da pesca está súper controlado. Hai anos defraudaría, pero tamén hai moitos anos que se botaba dinamita ao mar e deixouse de facer. Temos o recorrido dos nosos avós e pais e o sistema vai así. Nestes momentos o noventa e nove por cento da frota fai pesca totalmente responsable. Isto é unha desculpa de mal pagador.

Tamén reclamaron un incremento da marxe de erro respecto das capturas.

Tivemos reunións en Madrid porque temos un problema co dez por cento. Nós estamos fartos de invitar aos inspectores, porque pedimos un vinte por cento de marxe; tanto nos multan por riba como por baixo. Queremos que veñan nos barcos para que os traballadores enchan as caixas e despois eles que digan os quilos que levan: se acertan, nós seguiremos pagando multas, pero como non van a acertar... porque non son capaces. Levamos seis anos pedindo este cambio pero seguen cobrando ao que traballa e recadando.

Outro dos temas polémicos das últimas semanas respecto aos mariñeiros foi a vacinación. Considera que se retrasou máis da conta?

Isto da vacinación di moito do país. Para traer peixe, agricultura e o necesario para comer todo o mundo a traballar e sen problema, pero para vacinar cando toque, como toque e o que toque. É normal que a xente se contaxie, como sucedeu nos buques de Ribeira. Os traballadores están todos xuntos e vén a tripulación de dous e tres barcos nun autobús para a casa porque hai que reducir gastos. Isto esperábase e aínda tivemos sorte porque no País Vasco pegou forte o virus. Cando aquí non se facía nada, alá xa lles facían ós mariñeiros unha proba PCR antes de ir para o mar. Nós para facerllas, falo do meu barco, tivemos que compralas persoalmente do noso peto. Somos un sector imprescindible do que viven moitas persoas, directa e indirectamente. Galicia non ten sentido sen a pesca.

Gustaríame finalizar esta conversa preguntándolle pola unión do sector. É unha realidade?

A unión non existe en Galicia. Xa dicía Castelao que é terra de toxos e envexas, e así seguimos. O que máis me doeu a min de todo o vivido é que unha chea de barcos quedaban sen cota e tiñan dereito a tela porque todos somos iguais, e moitos compañeiros marcharon e quedaron polo mar adiante. Como se lle chama a iso? Tiñamos que ir todos xuntos e vogar ao mesmo ritmo. Agora conseguimos que todo o mundo teña peixe para defenderse igual, tanto os que loitamos durante tres meses para que así fose como os que non. Ao final todo pasa.