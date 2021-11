A Pobra acendeu o Nadal cun concurso de fachadas

A Pobra do Caramiñal acendeu os motores do Nadal ca convocatoria dun concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. Trátase dunha proposta extensiva a todo o municipio (Santa María A Antiga do Caramiñal, Santiago do Deán, Santo Isidro de Posmarcos, Santa Cruz de Lesón e Santa María do Xobre) ca que se pretende incentivar a participación da veciñanza na ornamentación das rúas nunhas datas tan sinaladas.

Segundo manifestou a concelleira da Promoción Económica, Charo Varela, “trátase de participar para facer este Nadal máis máxico”.

Neste senso, a técnica municipal, Sara Sánchez, indicou que se quere así “achegar o Nadal a todo o concello”.

Agárdase superar as 35 inscricións acadadas na pasada convocatoria e establécese un premio por cada parroquia, consistente nunha cesta do Nadal valorada en 300 euros e composta de produtos locais, contribuíndo así á dinamización e posta en valor do comercio de proximidade.

As bases completas están ó dispor na páxina web municipal e as solicitudes de inscrición serán remitidas ó correo electrónico turismoecomerciodapobra@gmail.com ou chamando ó número de teléfono 981 843 280, marcando a extensión 2035. Deberase indicar o nome e o DNI da persoa participante, o enderezo do balcón, fiestra ou fachada e o número de teléfono.

A data límite para anotarse é o trinta de novembro. O prazo para a ornamentación será de seis días e a decoración deberá permanecer durante o período comprendido entre o día seis de decembro e o seis de xaneiro (ambos incluídos).

A temática deberá ter relación directa co Nadal e os elementos para empregar deixaranse á libre elección da veciñanza. As persoas inscritas deberán remitir polo referido correo electrónico dúas fotografías, acompañadas do seu enderezo. O resultado do certame darase a coñecer o vindeiro día 22 de decembro.

ESPECTÁCULO TEATRAL. Por outra banda, igual que vén facendo nas últimas semanas, o Teatro Elma será escenario este domingo 21, a partir das sete da tarde, dunha nova función teatral. Nesta ocasión, será a quenda da compañía Pérez & Fernández, co espectáculo titulado Os nenos da varíola.

Trátase dunha adaptación á escena da novela homónima de María Solar que toma como eixo central a vida dos nenos da Casa de Expósitos da Coruña que participaron na Real Expedición Filantrópica da Vacina, expedición da cal era Isabel Zendal, a reitora da institución, un dos piares máis importantes.

As actrices Victoria Pérez e Isabel Risco e os actores Manu Fernández e Xosé Leis interpretarán a ducia de personaxes que protagoniza esta historia: as monxas da Casa de Expósitos, os doutores Balmis e Posse Roybanes, os nenos protagonistas da ficción de María Solar e a muller que finalmente fixo posible que esta Real Expedición Filantrópica se fixese realidade, Isabel Zendal.

As entradas para asistir a este espectáculo son de balde e as reservas débense efectuar na casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler ou a través do número de teléfono 981 831 545.

comarcas@elcorreogallego.es