A Pobra despediu unhas xornadas micolóxicas do máis frutíferas

A micoloxía centrou as actividades da pasada fin de semana na Pobra do Caramiñal. Os veciños despediron o domingo a quinta edición das Xornadas Micolóxicas cun amplo programa que deu comezo cunha visita guiada polo campo da man de Esteban Sinde Stompel, doutor en Bioloxía pola USC e vicepresidente da empresa Hifas da Terra.

As iniciativas continuaron cunha exposición de cogomelos, no mercado municipal, para ver diferentes exemplares e resolver dúbidas; o showcooking e degustación a cargo de Miguel Mosteiro, de GastroLab; e a entrega dos galardóns ás persoas gañadoras do V Concurso Fotográfico de Micoloxía. A primeira distinción recaeu nunha fotografía da autoría de Sergio Pérez Boullón, a segunda foi parar a unha instantánea tomada por Juan José Romero Vilas e a terceira adxudicouse a unha imaxe de Ramón Carlos Encisa Fraga. Os premios consisten en bonos de compra na plataforma web deanshop.es, que suman 600 €.

Paralelamente, a casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler acolle unha mostra composta por imaxes do certame fotográfico de edicións anteriores, á cal se lle acaban de sumar as cinco fotografías con mellor puntuación da convocatoria deste ano. Os interesados poderana visitar ata finais de mes, de luns a venres en horario de 11.00 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas.