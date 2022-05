A Pobra imparte formación en hostalería e limpeza industrial

As persoas participantes no curso de operacións básicas en cafetería e bar que organizou o Concello da Pobra recibiron os diplomas que acreditan a súa formación da man da edil de Desenvolvemento Local, Amparo Cerecedo.

A materia dividiuse en dúas partes: unha específica de camareiro/a e outra de manipulación de alimentos. Ademais, existe un compromiso de contratación, polo cal cinco das persoas asistentes comezarán a traballar unha vez finalizado este período.

Amparo Cerecedo destacou a importancia deste tipo de iniciativas como mecanismos de cualificación laboral para mellorar a formación e a empregabilidade.

Por outra banda, este luns iniciouse a primeira das accións do itinerario formativo dirixido a persoas con diversidade funcional posto en marcha pola citada concellería e a FSC Inserta, co cofinanciamento da Fundación ONCE e o Fondo Social Europeo.

Este primeiro curso é sobre limpeza en instalacións e equipamentos industriais, cun total de 110 horas lectivas. A parte teórica impartirase ata o día 22 de xuño, e a práctica, do 23 ó 30 de xuño.

CARRETAS ELEVADORAS. A concelleira desprazouse ata a Casa da Mocidade para recibir ás once persoas participantes, e lembrou que continúa aberto o prazo para se anotar nos dous cursos restantes. A seguinte acción focalizarase na recepción e procesamento de peixes e mariscos, cun total de 160 horas que se repartirán da seguinte maneira: do día 1 ó 29 de xullo terá lugar a parte teórica, mentres que a práctica transcorrerá entre os días 1 e 12 de setembro.

E, por último, a formación sobre manipulación de cargas con carretas elevadoras, traspalés e de man desenvolverase do 19 de setembro ó 25 de outubro, cun total de 130 horas entre teoría e práctica.

A matrícula débese formalizar chamando ó número de teléfono 981 554 483 ou no Servizo de Orientación Laboral do Concello, que tamén se habilita para solicitar información. As persoas aspirantes deberán estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior a un 33 % ou ter recoñecida a incapacidade por profesión habitual.