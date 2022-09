A Pobra recupera o Nazareno da riada de fe e das mortallas

A localidade da Pobra vivirá do 16 ó 19 de setembro a Festa do Nazareno, declarada de Interese Turístico Galego, que porá o broche de ouro á época estival. O Concello e a comisión organizadora deseñaron unha programación que recupera a normalidade previa á pandemia e con propostas para todos os públicos.

As rúas da vila volverán ser unha riada de fe no día grande da cita coa multitudinaria procesión das mortallas, para a que se agarda a participación dunhas cincuenta mil persoas e cuxo percorrido abarca uns dous quilómetros.

O alcalde, Lois Piñeiro, avanzou que na reunión da Xunta Local de Seguridade desta semana se determinaron as medidas coas cales garantir a seguridade no Nazareno e que se solicitou a colaboración da Axencia Galega de Emerxencias e doutros organismos para a prestación de medios humanos e materiais que intensifiquen o operativo deseñado a tal efecto.

O pregón dende o balcón do consistorio marcará o inicio das festas o venres 16, ás 21.00 horas, para máis tarde desfrutar do tributo Ciao Raffaella, que se ofrecerá na Praza Alcalde Segundo Durán. Logo de pasada a medianoite, a banda local Moito!! iniciará o seu concerto no Cantón da Leña, mentres que a actividade regresará á nomeada praza coa Macro Disco Chocolate na madrugada.

O sábado 17 comezará coa animación de rúas a cargo de Latexo, mentres que as cores encherán as pistas deportivas do Castelo durante a tarde coa festa Holi. É importante levar vestimenta de cor branca e farase entrega dunhas lentes e pigmentos en distintas tonalidades. A música converterase na gran protagonista da noite co tributo Remember Queen e A Pobra DJ Fest, presentado por Jorge Ramón Web, cos DJ’s Del Puerto, Traffic House, Adri Martínez e Rokiño, ademais de G Face como artista convidado. As dúas citas serán na Praza Segundo Durán.

A localidade pobrense espertará o domingo 18 coa música tradicional galega da man da Agrupación Musical do Rosal, Buxaina, Xiada e O Son do Pote. A procesión votiva das mortallas (instaurada por un alcalde do século XV) sairá, ás 10.30 horas, da igrexa de Santiago do Deán, acompañada dunha multitude de fieis e para a que, polo de agora, hai confirmada a participación de catro cadaleitos. Unha vez finalizada a comitiva oficiarase unha misa cantada no templo.

O folclore continuará pola tarde con ruadas e dúas sesións musicais na alameda: Xilbarbeira e Agrupación Musical do Rosal. Xa pola noite será a quenda da charanga N.B.A. polo núcleo urbano e da verbena con Alianza e New York na citada praza.

As alboradas da Banda de Música Municipal de Vilanova, Os Chaneiros, Xiada e O Son do Pote anunciarán o derradeiro día de festexos, o luns 19. Estas agrupacións serán as encargadas de marcar o ritmo da xornada para dar paso á orquestra Olympus e ó espectáculo de fogos artificiais. Ao longo do presente mes celebraranse numerosas cerimonias e a novena comezará o nove de setembro.

Piñeiro presentou as festas ca edil de Cultura, Patricia Lojo, e o presidente da comisión, organizadora, José García.

delegribeira@elcorreogallego.es