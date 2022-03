A toda vela con Mar na Escola en Camariñas

Este venres, día 18 de marzo, cincuenta e catro alumnos e alumnas do CEIP O Areal de Camariñas e do CEIP Ponte do Porto darán comezo as clases prácticas de vela lixeira do programa O Mar na Escola, unha iniciativa que naceu hai xa 18 anos polas inquedanzas dos mestres Santiago García e Ricardo Pereira da man do Concello camariñán e coa complicidade do Club Náutico.

Trátase dun programa transversal que ten o obxectivo prioritario de achegar o mar e a vela lixeira aos estudantes de quinto e sexto de Primaria. Nos últimos anos un dos propósitos fundamentais foi o coidado do mar e o traballo de concienciación sobre o mellor xeito de tratalo.

Desde este curso 2021/2022 O Mar na Escola incorporase ao proxecto Explora 10, impulsado polo Concello de Camariñas para potenciar o turismo deportivo na Costa da Morte e que ten a misión de estruturar, organizar e potenciar este tipo de actividades a través de accións conxuntas entre os municipios participantes: Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo e Zas.

Este ano contan de novo co apoio do programa Xogade da Xunta de Galicia e, como vén sendo habitual desde os inicios da actividade, de Industrias Cerdeimar, principal socio.

“En todos estes anos tivemos diferentes compañeiros de travesía: Industrias Cerdeimar, o programa Xogade, a Federación de Vela... a todos quero darlle as grazas e unhas moi especiais a Cerdeimar”, explicou o concelleiro de Deportes, Fabián Canosa, que tamén agradeceu “aos centros educativos a súa predisposición a participar neste proxecto que levamos desenvolvendo 18 anos”.