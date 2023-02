A valorización da contorna do castelo de Vimianzo foi rexeitada por Patrimonio

Ante as críticas difundidas polo candidato do BNG, Benxamín Queiro, ao respecto do paralizado plan de posta en valor da contorna do castelo de Vimianzo, a alcaldesa, Mónica Rodríguez, quixo saír ao paso porque “non podemos permitir que o descoñecemento se apodere do discurso público”, dixo.

Subliñou que o referido plan impulsado polo anterior goberno local (Adiante Vimianzo) “tan só era unha memoria e un proxecto básico valorado en 253.958 euros, e non fomos nós quenes o paralizamos, senón que foi o propio executivo anterior o que o deixou no caixón porque tiña un informe desfavorable de Patrimonio e, ademais, a Deputación da Coruña remitiu de volta a documentación por estar incompleta”.

Para levar a cabo iniciativas deste tipo, engadiu, “hai que ter a dispoñibilidade da titularidade dos terreos, autorizacións sectoriais e unha reserva de crédito dos orzamentos municipais; e nada disto tiña o anterior goberno”.

Desmentiu tamén que o actual goberno (PSOE) rexeitase unha subvención de 600.000 € “e hai datos contrastados para poder demostrar que non se rexeitou en ningún momento”, explicou.

Respecto á posibilidade de que o seu goberno retome a iniciativa, Mónica Rodríguez sinalou que “faranse as melloras que sexan posibles, pero primeiro temos que dar conta do que temos e priorizar, e así o fixemos, pois antes de actuar na contorna hai que manter o castelo, no que, coa axuda da Deputación, renovamos a instalación eléctrica e agora vanse instalar equipamentos de seguridade”.

En relación á demora da Praza de Carantoña, sinalou que o anterior goberno tan só realizou unha reserva de crédito de 22.000 €, “que non valía nin para adquirir o cincuenta por cento dos terreos”. “Na actualidade, o Concello xa dispón de 22 das 25 parcelas necesarias para habilitar unha praza de 10.000 metros cadrados”, sinalou.

A rexedora aclarou tamén que o Concello non se negou a adquirir os terreos dos 8 dolmens do Parque do Megalitismo, “xa que iso vaino facer a Deputación da Coruña”.

Polo que respecta ás críticas do BNG á xestión da revisión do Catastro, Mónica Rodríguez reiterou que o “Concello non foi notificado sobre este proceso” e que, dende o primeiro momento, púxose a disposición da veciñanza un equipo de asesores “que atenderon máis de 5.000 solicitudes”. Agora que están a chegar os recibos, e que hai moitos erros, “solicitaremos de novo, por unanimidade de todos os grupos, a suspensión do procedemento”, engadiu.