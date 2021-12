A Xunta e O Son, man a man na mellora da rede de saneamento

A Xunta de Galicia colaborará co Concello de Porto do Son para executar as actuacións necesarias para a mellora do sistema de saneamento municipal da parroquia de Queiruga, cun investimento autonómico que rolda os 1,8 millóns de euros.

O Consello da Xunta autorizou este mércores a colaboración técnico-financeira entre a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, e o Concello sonense para executar unha nova estación depuradora de augas residuais no lugar da Ponte.

Segundo establece a colaboración autorizada polo Goberno galego, a administración hidráulica da Xunta asume integramente o financiamento da nova instalación, que suporá un grande avance para a rede de saneamento dos principais núcleos costeiros de poboación da zona sur do concello de Porto do Son.

Augas de Galicia levará a cabo a contratación e execución das obras, así como a súa dirección e xestión ata completar a súa finalización.

Pola súa banda, o Concello sonense asume a posta a disposición e xestión dos terreos necesarios. Tamén asume a obriga de conseguir as autorizacións necesarias para a execución dos traballos, de recibir as obras, así como o seu mantemento e conservación, empregando as instalacións executadas de acordo coa finalidade que foi prevista.

Unha vez se dispoña da documentación municipal preceptiva, Augas de Galicia procederá á licitación das obras. O obxectivo é iniciar a execución dos traballos, que teñen un prazo de execución de doce meses, no segundo semestre do vindeiro ano.

As obras estarán cofinanciadas pola Unión Europea no marco do eixo REACT UE do programa operativo FEDER Galicia 2014/2020.

Cómpre lembrar que a parroquia de Queiruga dispón de rede de saneamento de augas residuais, pero funciona de xeito deficiente, producíndose verteduras de auga sen tratar ao medio receptor.

As actuacións deseñadas pretenden mellorar o sistema de saneamento existente coa construción dunha nova depuradora no lugar da Ponte para 1.537 habitantes equivalentes para o ano horizonte 2043. Ademais, proxéctase unha nova rede de máis de 3 quilómetros de colectores xerais e 4 estacións de bombeo coas súas correspondentes impulsións para a condución das augas ata a nova depuradora, así como a execución de dous colectores de pluviais.

Máis en detalle, a planta de tratamento de augas residuais disporá de sistema de depuración por biodiscos e contará con pretratamento, tratamento primario e tratamento biolóxico (dúas liñas). Tamén disporá de eliminación de fósforo mediante cloruro férrico, decantación secundaria e sistema de desinfección por luz ultravioleta.