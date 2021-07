... “Abriría más locales de ocio nocturno”

Residente en Bertamiráns, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero que haría sería conectar mucho mejor Bertamiráns con Santiago, ya que pasa un bus cada 2 horas, están fatal los horarios y si no tienes vehículo propio es muy complicado. Lo segundo que haría, pensando en la gente más joven, mejoraría el ocio nocturno y, después, en tema comercio es cierto que hay mucho pero no está enfocado a la gente joven, todas lasa tiendas son para personas de 50 para arriba y esto enlaza con el problema del transporte.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor de Bertamiáns es que es una zona muy tranquila, casi nunca hay problemas y es un pueblo muy seguro. Yo me siento muy cómoda residiendo aquí, ya que tengo todos los servicios posibles y a mayores puedo estar en calma y sin preocupación.

¿Y lo que peor lleva?

Lo peor de vivir aquí es el transporte, porque si no tienes vehículo propio es muy complicado poder comunicarte con los municipios colindantes, bien sea O Milladoiro, Santiago u otro cualquiera. En mi caso si no tuviera coche no podría ir a la Facultad, quedar con amigos o ir a hacer cualquier tipo de recado a Santiago. La verdad es que lo del transporte es algo primordial.