Acelerón na dixitalización do ensino galego debido á COVID

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacou este luns o impulso definitivo á dixitalización do ensino galego que supuxo a pandemia, coa incorporación de cambios nestes dous últimos cursos que veñen para quedarse e consolidarse no futuro máis inmediato neste campo.

Fíxoo durante unha visita que realizou, xunto ao delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, ao instituto IES As Insuas, na localidade coruñesa de Muros, un dos beneficiados do programa Educa en dixital, dotado con case 14.500 ordenadores portátiles cofinanciados pola Xunta de Galicia e Red.es para o alumnado que máis o precisa.

Durante o acto, o titular de Educación explicou que o Goberno galego xa iniciou a ampliación do proxecto de libro dixital E-Dixgal aos cursos de terceiro e cuarto de ESO o vindeiro ano. Desta forma, por primeira vez será posible estudar con libro electrónico en Galicia durante seis cursos consecutivos.

Segundo indicou, esta medida enmárcase na Estratexia de Educación Dixital para a próxima década que está a preparar o Executivo autonómico, coa que se vai dar pulo á dixitalización e a dotación tecnolóxica do ensino, integrando equipamentos, contidos e adquisición de competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) e incorporando a Intelixencia Artificial para todos os niveis educativos, entre outras accións previstas.

Román Rodríguez destacou que, malia que o curso se desenvolveu en Galicia nun réxime de presencialidade total –agás casos moi puntuais en FP– “a Xunta estivo desde o primeiro día a disposición das familias para dotalas do equipamento informático que precisaron”. Así, ademais dos 34.000 ordenadores ultraportátiles que empregou o alumnado este curso ao abeiro do E-Dixgal, a Administración autonómica atendeu todas as necesidades que foron xurdindo ao longo do curso escolar, o que se traduciu na cesión de máis de 500 equipos e 600 kits de conexión para as familias que o pediron.

Respecto dos ordenadores, o conselleiro puxo en valor a celeridade coa que a Xunta realizou o reparto gradual desde que se comezaron a recibir os dispositivos –que o Goberno central enviou en varias quendas– a partir do mes de abril.

En total foron 965 os centros beneficiados por este reparto: 371 da provincia da Coruña, 141 da de Lugo, 124 da de Ourense e 329 da de Pontevedra. A distribución de equipos realizouse en función das necesidades detectadas polas direccións dos respectivos centros e comunicadas á Consellería de Educación.

Por outra banda, o titular do departamento educativo da Xunta sinalou tamén que o Goberno galego vén de iniciar as obras de rehabilitación integral do colexio CEIP Ramón de Artaza y Malvárez, en Muros, cun investimento previsto de máis de case 900.000 euros. Entre outras actuacións, o proxecto contempla a mellora do illamento exterior do centro, a renovación de fiestras, luminarias e falsos teitos e a instalación de novas cubertas.

Tal e como explicou o conselleiro, esta intervención eleva a máis de 1,4 millóns de euros o investimento da Xunta de Galicia en melloras das infraestruturas educativas do concello muradán nos últimos anos.