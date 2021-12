Activan un novo expediente para o polideportivo da Pobra

O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, e a concelleira de Deportes, Genoveva Hermo, compareceron en rolda de prensa para explicar a situación actual no referido ao polideportivo da rúa Venecia. Segundo explicaron, nestes días procedeuse a rescindir o contrato coa empresa que resultara adxudicataria das obras da referida instalación deportiva, Construcciones Alea, o que posibilita que se inicie un novo expediente de contratación, valorando o goberno municipal a posibilidade de licitar pola vía de urxencia ou directamente declarar a actuación de emerxencia, que permitiría a adxudicación directa evitando o procedemento de licitación, sempre máis lento.

Para isto é preciso un informe técnico sobre o estado actual que certifique o risco de deterioro da construción. Segundo indicaron, neste caso solicitaríanse un mínimo de tres ofertas ou incluso podería publicarse na plataforma de contratación do Estado.

No relativo á motivación da demora, fixeron un repaso de todo o acontecido ata o día de hoxe. Así, sinalaron que en 2017 aprobouse en pleno a partida necesaria para esta actuación, por un importe de 314.000 euros, e no proceso de licitación, cunha duración de arredor de nove meses, resultou adxudicataria a referida empresa por 231.000 euros, o que significa unha rebaixa do 26 por cento, cualificada polo mandatario local como moi significativa.

As obras comezaron en decembro de 2019 coa retirada do falso teito, parte do cal pretendíase aproveitar e volvelo a utilizar, pero non foi posible debido ao seu mal estado, polo que resultou preciso realizar unha modificación do contrato para ampliar o número de paneis previstos. A empresa tamén solicitaba outras melloras, pero que non se podían aceptar por ser unidades de obra non contempladas no proxecto.

Xa no segundo trimestre do pasado ano 2020 coa chegada da covid paralizouse a actividade, solicitando a empresa unha indemnización por esta razón. No verán deste mesmo ano resolveuse a modificación do contrato, chegando o montante da intervención aos 341.000 euros.

O Concello da Pobra non emitiu acta de suspensión, polo que, transcorridos oito meses a firma presentou a súa renuncia ao contrato, acompañado dunha solicitude de compensación económica (acordouse unha indemnización de 5.000 € e a renuncia a calquera dereito de reclamación posterior).

Tanto Piñeiro como Hermo fixeron fincapé en que non se deu antes conta de toda esta situación á veciñanza para non entorpecer as negociacións e expresaron o seu agradecemento pola súa comprensión ás persoas usuarias, así como ao Concello de Ribeira por ceder as súas instalacións para que algúns clubs deportivos da Pobra puideran continuar coa súa actividade. Tamén informaron de que se procedeu a alugar un espazo para poder realizar nel algunhas das actividades para as que empregaban o citado pavillón.

Por último, ambos quixeron indicar que a demora na execución da obra “non se debe a ningunha decisión política, senón a todos os problemas técnicos e administrativos que se presentaron”.