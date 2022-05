Afaber e IES Monte Neme impulsan os localizadores de persoas con alzheimer

Oito persoas con alzheimer poderán dispor dos dispositivos de xeolocalización deseñados polo alumnado do IES Monte Neme, de Carballo, en colaboración coa asociación Afaber, ao amparo do proxecto LoRaWAN NEMET, coordinado polo profesor de Sistemas Electrónicos do instituto carballés Germán Tojeiro.

O propio docente, acompañado de alumnos do centro, foi o encargado de informar a familias, traballadores e directivos de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber) sobre como será o funcionamento dos innovadores dispositivos, e como se poderán adquirir.

Nun principio seleccionarán a tres persoas e irán ampliando o servizo ata un total de oito usuarios. O sistema comezará a funcionar no mes de setembro e as familias estarán guiadas e acompañadas durante o proceso por un alumno do IES Monte Neme, que se encargará de comprobar a cobertura da zona próxima ao domicilio da persoa afectada. Co apoio da familia, establecerase unha zona de confort, onde a persoa cunha demencia acostuma a dar paseos. No caso de que se saíse da mesma, o dispositivo avisará en cuestión de segundos ao número de teléfono do familiar de referencia.

Tanto os equipos de xeolocalización como o mantemento dos mesmos serán de balde para as familias, e o equipo profesional de Afaber será o encargado de seleccionar aos participantes neste proxecto, que pretende facer máis segura a vida das persoas con alzheimer e aportar tranquilidade ás familias.

Dende Afaber, colectivo que preside Jesús María Vilar, aseguran que “o uso destes dispositivos pode marcar un antes e un despois na vida dunha persoa con demencia, e máis se falamos dun entorno rural no que viven a maioría dos usuarios dos servizos da nosa asociación”.

GRUPOS DE APOIO. Por outra banda, Afaber programou para o vindeiro martes, día 1 de xuño, ás 20.00 horas, unha nova reunión do grupo de apoio de familiares de persoas afectadas pola enfermidade do alzheimer.

A través do devandito grupo foméntanse directamente a saúde e a redución do malestar psicolóxico, permitindo aos familiares facer unha mellor valoración da súa propia situación grazas ao que lle ofrecen: recursos de afrontamento e para paliar emocións negativas, unha maior sensación de control e o aumento da autoestima e do estado de ánimo positivo.

Ademais, favorecen a interacción social regularizada e reciben un feedback dos demais familiares. No grupo pode participar calquera persoa interesada no mesmo ou quen desexe apoiar a familiares que sofren a enfermidade do alzheimer.

As reunións estarán dirixidas pola psicóloga Lara Rodríguez de las Heras.

Afaber recuperou tamén este ano os talleres de memoria en Coristanco, Cabana de Bergantiños, Sísamo, Cances e Ardaña; os talleres de manexo de móbiles e redes sociais en Sísamo; e as charlas do módulo especializado en alzheimer no obradoiro de emprego Carballo Coida.

Está previsto que reactiven tamén as actividades do Día Mundial do Alzheimer; a formación de persoas coidadoras; as charlas informativas e os talleres de memoria, informática e redes sociais que se imparten no Pazo da Cultura.