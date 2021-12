Alberto Lema recibe o premio García Barros pola novela ‘Pazo de Inverno’

O escritor galego Alberto Lema Suárez (Vimianzo 1975) recolleu onte na estrada o XIII premio de novela Manuel García Barros. A entrega fíxose nun acto celebrado no salón de plenos do Concello e contou coa presenza, ademáis do gañador, do director da editorial Galaxia, Francisco Castro, e do tenente de alcalde e concelleiro de Cultura, Juan Fontenla.

Alberto Lema Suárez, que recibiu un premio metálico de 9.000 euros, gañou este ano o García Barros coa súa obra Pazo de inverno. O certame literario cobra prestixio co paso do tempo e proba delo é que nesta edición presentaronse un total de 41 obras, lonxe da trintena habitual das anteriores edicións.

Segundo destacaron os seus promotores, o galardón recae nun escritor que conta cunha ampla traxectoria editorial e unha recoñecida bagaxe nas novelas, destacando Da máquina, Unha puta percorre Europa ou Sidecar, coa que gañou o premio literario Ánxel Casal.

De Pazo do inverno, o xurado destacou a súa capacidade para recrear unha ficción coas loitas de poder e os fíos que se tecen entre política, xornalismo e esferas empresariais, achegando ao lector sen pretendelo a un retrato dun período político moi recente na historia galega. Outro dos elementos a destacar polo xurado foi “a lograda caracterización dos personaxes, o suxestivo dos diálogos, a habelencia para recrear atmosferas e sucesos, así como a intelixente inserción de recursos parateatrais na narración” o que segundo afirmanban “fan desta obra unha proposta de anatomía sociopolítica dun tempo e de todo o tempo”.

Tamén destacan que se trata dunha obra coral, na que todos os personaxes teñen un papel fundamental para o desenvolvemento da mesma. Para o investigador, profesor da USC e crítico literario, Armando Requeixo, esta trátase dunha lectura “en clave sociolóxica e sociopolítica dos nosos tempos, localizada nunha cidade galega que parece ser un trasunto da cidade da Coruña pero que pode ser calquera cidade galega, porque o que se nos conta son as loitas xordas polo poder que son o que podemos vincular a vivenzas da cidadanía coas forzas vivas da sociedade”.

Anxos Sumai, Carmen Ferreira, Carlos Lema, Armando Requeixo e Carlos Loureiro completaron o xurado que seleccionou esta novela.