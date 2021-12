Alcohol e tabaco, o consumo máis extendido nos xóvenes

Unha charla sobre Adiccións e substancias e novas tecnoloxías, pechou a formación sobre igualdade dos 16 participantes do obradoiro de emprego Lalinnova de garantía xuvenil, un progama destinado a persoas mozas menores de 30 anos. A sesión foi impartida polo técnico de Prevencións e Adiccións do Concello, Xurxo Novoa, que destacou que o alcohol e o tabaco seguen a ser as substancias máis consumidas pola xuventude. A actividade encádrase dentro do proxecto Aquelar II, onde se abordaron temas relacionados co consumo de substancias e o uso problemático das novas tecnoloxías,videoxogos e xogos de apostas, segundo explican.

Na charla déronse a coñecer os resultados da XIV Enquisa sobre o uso de drogas en ensinanza secundaria en España (Estudes 2021), e as drogas máis consumidas polos estudantes son o alcohol e o tabaco. O consumo excesivo de alcohol en forma de borracheira é máis estendido entre as mulleres de todos os grupos de idade.

Esta é a segunda edición onde se observa este fenómeno. A pesar de que a nivel xeral descendeu o consumo de substancias, crece o consumo de sedantes-hinópticos, especialmente nas mulleres. Continúan a ser as drogas legais máis consumidas polas mulleres fronte ás ilegais que son máis consumidas por homes.

Respecto das adiccións sen substancias, o estudo indica que en 2021 o uso compulsivo de internet é unha prevalencia do 20%. Neste caso son as mulleres tamén quen amosan a maior taxa de uso compulsivo de internet (28,8%) no caso das mulleres fronte a un 18,4% no caso dos homes. Tamén aumentou o uso de viodeoxogos de 82,2 a 85,1% respecto da anterior enquisa.

MÓDULO. O módulo de igualdade, de dez horas de duración, impartiuse en dúas xornadas os días 17 e 20 de decembro.

Esta formación é complemento da que están recibindo nas especialidades de Informática e Actividades físico-deportivas durante os 12 meses que dura o proxecto.

O obxectivo desta formación, impartida por María Jesús Payo Negro e Celso Taboada Lorenzo, da Oficina de Igualdade do Concello de Lalín, é dar a coñecer ao alumnado a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres en ámbitos como o laboral, educativo e familiar; as políticas existentes para evitar a discriminación laboral e facilitar a igualdade de condicións no mercado laboral e rachar os roles e estereotipos de xénero.