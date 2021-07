Álex González e Manquiña fan de Palmeira un plató de rodaxe

Numerosas persoas quixeron seguir de cerca os traballos de rodaxe, nos que participaron máis de medio cento de profesionais.

A presenza de dous coñecidos actores suscitou ademais unha gran expectación. Trátase do galego Manuel Manquiña e de Álex González, quen recentemente interpretou o papel de Javier Morey en El Príncipe. Nesta ocasión interpreta a Nando, o piloto do narcosubmarino.

Durante toda a xornada graváronse escenas nos pantaláns, na ría e mesmo nunha vivenda e en varios bares de Palmeira. Ademais, algúns veciños tiveron a oportunidade de participar como extras.

O patrón maior, Miguel Franco, seguiu de cerca os traballos. A confraría colaborou co equipo adecuando o entorno segundo as necesidades dos técnicos (houbo que retirar nasas, e os mariscadores non puideron ir faenar). A rodaxe continuará en Corrubedo, Aguiño e A Pobra.

Por certo: un home chamou á Garda Civil dicindo que vira un marcosubmarino na ría. Cousas do cine.