Ambar pechou Mar Diverso con escultura, performance e danza

Os usuarios e usuarias da asociación de persoas con diversidade funcional Ambar foron estes días os protagonistas de varias actividades artísticas no marco do festival inclusivo Mar Diverso.

A Pobra converteuse na sexta e última parada desta cita itinerante, na que integrantes do colectivo Vaciocero realizaron unha performance a carón da praia do Areal consistente na colocación de distintas pezas que conforman unha acción colaborativa inspirada no mundo mariño coa finalidade de que a arte se integre coa paisaxe.

Deseguido, a atención desprazouse á fachada da praza de abastos, onde se deu paso á inauguración da escultura dirixida por Óscar Aldonza coa colaboración de compoñentes da área de artesanía de Ambar que, nas semanas previas, tivo a Praza do Emigrante como particular centro de traballo. A creación, protagonizada por distintos animais mariños, é según Aldonza unha homenaxe á riqueza do mar e á diversidade.

Pola súa banda, o paseo da praia da Torre, en Rianxo, foi o escenario para a inauguración da peza dirixida pola artista plástica Teresa Ramallo e en cuxa elaboración participaron Manuela, Gonzalo, Juan, Calo, Ángel, Daniel, Alejandro, José María, Irene, Iria, Iván, Javier, Jesús e Manuel. “A obra está inspirada en Rianxo e no seu mar, especialmente no paseo de Taragoña, un lugar cheo de historia como a que se atopa por exemplo no Castelo da Lúa”, explicaba a artista, quen engadiu que “a veces centrámonos no de fóra e non damos importancia ao que temos aquí que é marabilloso”.

E finalmente, a Praza da Porta do Sol de Ribeira foi o escenario para a presentación da peza de artes escénicas dirixida polo bailarín e coreógrafo Fran Sieira para o festival Mar Diverso.

Sieira estivo traballando co grupo de artes escénicas de Ambar, formado por Noelia Argibay, Ángeles Devesa, Marina Mondelo, Conchita Mouriño, Carmen Pérez, Paula Ramallo, Montse Queiruga e Mercedes Ríos, coñecidas polas performaces Elas e As paisaxes de Camille e galardoadas co premio Begoña Caamaño no ano 2021.

Nestes últimos meses compuxeron unha peza escénica única que fala de costa e do mar e que transporta ó público a través da arte, do movemento e a música ao que a elas lle inspira o lugar no que vivimos. Presentou a actuación Zeltia Iglesias, técnica de inclusión de Ambar e coordinadora de Mar Diverso. Parte das súas palabras na apertura foron para un compañeiro moi querido pola familia Ambar que falecera esa mesma mañá. “A actuación de hoxe vai dedicada a José Manuel Calo, unha persoa que levaba moitos anos formando parte da nosa familia; sentimos moito esta perda e queremos honralo como merece”, sinalou Zeltia Iglesias.

Ambar levará a cabo nos vindeiros meses outras actividades para festexar os seus 40 anos de traballo a prol das persoas con diversidade funcional e das súas familias.