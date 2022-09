Amessan regresa con novedades para poner en forma a más de 500 mayores

Vuelve la joya de la corona de las actividades saludables para más de medio millar de mayores de 60 años: el programa Amesssan, a partir del lunes 3 de octubre y con novedades. Así, este año se van a hacer grupos diferentes de prácticamente todas las actividades para atender a los usuarios que se encuentren muy activos y en buenas condiciones físicas, pero también a aquellos otros que ya son un poco más mayores, y que comienzan a tener algún tipo de dificultad de movilidad.

Entre la nueva oferta, actividades como guitarra o sesiones de musico-terapia, que aglutina ejercicio físico y terapia cognitiva para espabilar cuerpo y mente de una manera lúdica. Además, se mantienen las actividad de bailo-terapia y baile en línea que tuvieron una gran éxito en la pasada edición. Las plazas se incrementa cerca de un 30 % respeto al año pasado, pasando de 400 a 550. Aun así se tratará de dar cabida a todas las personas inscritas y que nadie quede en lista de espera. También habrá cursos de decoración y restauración, estimulación cognitiva, gimnasia terapéutica o música tradicional gallega, disciplinas todas ellas pensadas para mantenerse activos y cuidar la salud física y emocional de los mayores del municipio. Los distintos cursos se impartirán en Bertamiráns y en Milladoiro, así como en los locales sociales de Agrón, Ameixenda, Augapesada, Bugallido, Covas, Cruxeiras, Lens, Piñeiro, Tarroeira, Trasmonte y también Oca.

Los interesados pueden anotarse y obtener más información en el teléfono 662 377 044 o 630 693 404. También pueden realizar su inscripción de manera presencial en las casas de cultura de Milladoiro y Bertamiráns en horario de 9.00 a 12.00 h.

Según la concejal de Benestar Social e Promoción da Saúde, Luísa Feijóo, “este ano tratamos de modernizar un pouco máis o programa Amessan e facer unha serie de divisións que levabamos tempo vendo que son necesarias. O programa temos que ir adaptando aos novos tempos, xa que as persoas con 60 anos de hai 20 anos non son as mesmas que as de agora con esa idade. Ademais tamén temos que adaptarnos ao que nos demandan os usuarios e usuarias. Mantemos os piares básicos do programa que son a ximnasia terapéutica e mailos obradoiros de memoria, pero na ximnasia terapéutica facemos un desdobre, polo que haberá unha actividade de ximnasia para os sénior, que son aquelas persoas que aínda están activas, e tamén se oferta outra actividade de ximnasia para os súper-sénior que son eses usuarios/as que xa necesitan unha actividade mais adaptada empregando elementos como poden ser cadeiras e fitball”.

ACCESO. Asimismo, añadió que “desexamos que todos os maiores de Ames poidan ter acceso a estas actividades como un elemento de socialización e de encontro. Este ano incluímos varias novidades como encontros en diferentes momentos do ano, tamén se farán excursións e incluso empezaremos a afacer algunha sesión de baile para favorecer o encontro entre os diferentes grupos que participan no programa. As actividades continúan impartíndose nos núcleos urbanos de Bertamiráns e do Milladoiro e nos locais socias de todas as parroquias. Intentamos adecuarnos ao que nos demandan os usuarios”.

A su vez, el coordinador de la Oficina de Voluntariado de Ames, Rubén Ramos, dijo que “o importante deste ano é que se vai reforzar o programa co desdobre de practicamente todas as actividades en dous grupos diferentes, para tratar de dar cabida tanto ás persoas que se atopan moi activos e nunhas condicións físicas boas, e tamén aqueles outros usuarios que xa son un pouco máis maiores e que comezan a ter algún tipo de dificultade de mobilidade”. Y también intervino Yago Rei, representante de la empresa Esproade, adjudicataria del servicio de monitores que supervisa el Concello para Amessan, apostando por la transversalidad y djando claro que “o máis importante é adaptarse ás necesidades da poboación, tendo en conta á poboación urbana e a que vive no rural.

Por último, el regidor quiso resaltar “a importancia que ten outro servizo municipal como é o transporte adaptado, que é único en Galicia nas condicións que se presta no concello de Ames” al pretar ayuda los mayores con problemas de movilidad.