Apoio ao fomento do emprego feminino dende Costa da Morte

Emprender non é doado, e menos dende o rural e sendo muller. Aínda que nos últimos anos se experimentaron avances, a igualdade de oportunidades entre cidades e pequenos concellos, e tamén entre homes e mulleres, segue a ser un obxectivo por acadar. Para que esas diferenzas sexan cada vez menores é imprescindible o apoio das administracións públicas, non só a nivel económico, senón tamén eliminando barreiras e fomentando as condicións para que emprender no rural non sexa unha actividade de alto risco. Hai que valorar moito tamén a iniciativa e a capacidade de innovación dos emprendedores e emprendedoras que, poidendo desenvolver os seus proxectos en condicións máis favorables, seguen apostando polo rural.