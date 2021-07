Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda reuniuse onte cos alcaldes dos municipios de Ames, As Pontes, Cee e Coirós para asinar un convenio coa finalidade de actualizar as bases cartográficas de ditos concellos. Nesta xuntanza tamén se atopaba Alberto Varela, en representación da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). O principal propósito desta colaboración interinstitucional é mellorar a elaboración e a xestión da información territorial e cartográfica existente, cada vez máis demandada a nivel municipal tanto polos cidadáns como pola administración local. Elaborando deste xeito a topografía a tres escalas diferentes: 1/5.000, 1/2.000 e 1/1.000 segundo a zona a cartografiar o requira.

Así, mapearanse 42.000 hectáreas. Os núcleos de poboación mostraranse a 1/1000 e 1/2000 a elección dos rexedores locais, mentres que todo o termo municipal aparecerá en 1/5000. Todo isto é posible grazas ao apoio do Instituto de Estudos do Territorio (IET), que se encargará de levar a cabo toda a parte técnica supervisando o control de calidade e a contratación e execución dos voos necesarios para obter as bases topográficas destes concellos, que se levarán a cabo ata o 31 de decembro de 2022.

ORZAMENTO. Este proxecto realizase cunha inversión de 285.000 euros por parte da Xunta de Galicia. Cómpre subliñar que a licitación conxunta destes traballos, que teñen custos asociados significativos como os dos avións necesarios para realizar os voos, traducirase nun aforro de entre un 30% e un 40% para cada un asinantes. De feito, as bases topográficas son caras de producir polo que a fórmula da contratación conxunta permite reducir gastos ao tempo que mellora a calidade dos traballos contratados.

Ademais, é necesario sinalar que toda esta información será de dominio público e poderá ser empregada libremente por tódala cidadanía, tanto dende o espazo web do concello como dende a IDGE.

proxecto pnoa-10. Estes traballos de cartografiado darán continuación ao mesmo, o cal tivo comezo no ano 2018 coa realización dos primeiros voos para a obtención de ortofotografías aéreas de alta resolución xeorreferenciadas en diferentes concellos.

O investimento total mobilizado ata o momento nesta iniciativa, un programa polo que Galicia foi unha das primeiras comunidades españolas en apostar, ascende a preto de 760.000 euros e a intención é seguir estendendo este tipo de voos ao maior número de municipios posible pola vía da subscrición de novos convenios que faciliten a obtención de mapas máis detallados.

Os produtos resultantes do proxecto PNOA-10 e do Programa de apoio cartográfico a concellos (PACC), resultan moi útiles a nivel municipal tendo en conta as súas múltiples aplicacións, motivo polo que o obxectivo da Xunta, co apoio da Fegamp, é darlles a máxima difusión en aras de que a medio prazo a maioría dos municipios conten cunha cartografía actualizada e detallada do seu territorio.

Neste sentido, os datos xeoespaciais serven de base para desenvolver os plans municipais e tamén resultan de gran utilidade para axilizar a xestión diaria dos concellos en cuestións tales como o mantemento e actualización continua das infraestruturas de datos espaciais propias, a modelaxe de vivendas, a realización de plans de emerxencias ou o estudo e deseño de autoestradas.