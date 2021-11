Aposta pola inclusión dos inmigrantes na Laracha

O alcalde, José Manuel López Varela, e o director da oficina de “la Caixa” da Laracha, Javier Andrade García, formalizaron un acordo por medio do que a Fundación “la Caixa”, a través da Obra Social, achega ao Concello 5.000 euros para o cofinanciamento do programa A Laracha acolle. No acto tamén participou a concelleira de Servizos Sociais, Rocío López.

A Laracha acolle está previsto que comece a desenvolverse en decembro e que se prolongue ata abril de 2023. O programa ten por

finalidade a inclusión social e cultural das persoas inmigrantes e, máis concretamente, do colectivo prioritario das mulleres.

Componse de dúas liñas de acción complementarias. Por unha banda o Taller de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia e pola outra, a creación do espazo de expresión e participación cultural Exprésa-T, dirixido ao coñecemento dos costumes, funcionamento e valores da sociedade de acollida, intercambio e socialización, así como ao tratamento de temas transversais de xénero e coeducación.

O taller de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia ten por propósito a adquisición de habilidades lingüísticas que lles permita ás persoas inmigrantes desenvolverse de forma autónoma nas diferentes situacións da vida diaria. As clases levaranse a cabo seguindo unha metodoloxía alternativa de ensinanza aprendizaxe e con perspectiva de xénero, traballando contidos e linguaxe non sexista, así como poñendo en valor o papel das mulleres na sociedade.

O espazo de socialización e expresión cultural “Exprésa-T”, reforzando a acción anterior, céntrase na creación dun espazo coeducativo de participación e convivencia que permita poñer en práctica os contidos asimilados a nivel lingüístico e no que, a través do coñecemento e intercambio mutuo das distintas culturas e a presente no municipio, se desenvolvan relacións sociais e persoais igualitarias que contribúan á construción dunha verdadeira sociedade intercultural.

José Manuel López Varela mostrouse agradecido á Fundación la Caixa por “apoiar durante os últimos anos as iniciativas sociais que se organizan desde o Concello”, mostrando unha vez máis a súa “implicación, sensibilidade e compromiso coa Laracha”.