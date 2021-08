Aposta pola revalorización do patrimonio de Vimianzo vinculado á ruta xacobea

Andainas, un taller fotográfico, visitas guiadas, representacións teatrais e un foro, entre outras actividades, servirán ao Concello de Vimianzo para pór en valor a súa riqueza patrimonial e cultural e reivindicar a súa vinculación co Camiño de Santiago. Unha iniciativa que se enmarca no proxecto Translatio e Camiños de Santiago nas Terras dos Condes de Altamira, incluído no programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia.

O obxectivo é divulgar e seguir profundizando, a través do estudo do patrimonio, da cultura e da gastronomía vimiancesas, “na especial realación do noso concello coas rutas xacobeas”, afirma a alcaldesa, Mónica Rodríguez. “O porto de Cereixo, a representación da Translatio na súa igrexa, e as ermidas de Castrobuxán, da Peregrina da Lagoa, de Montetorán ou a Vella de Tines están relacionadas, segundo os expertos, cos itinerarios xacobeos”, engade. Por iso “queremos resaltar a súa importancia e situar a Vimianzo como parte do Camiño de Santiago”, conclúe.

A programación dará comezo o 20 de agosto cunha visita teatralizada no enclave de Cereixo a cargo da compañía Os Quinquilláns, que realizarán unha representación todos os venres ás 17.00 horas ata o 24 de setembro.

O 28 de agosto celebrarase unha andaina cultural, que comezará na Lagoa e chegará ata Castrobuxán, pasando por Pasarela e Ponte da Furaqueira. No medio da ruta as persoas participantes deleitaranse con espectáculos musicais e teatrais. No percorrido poderán atoparse coa Ermida da Lagoa (onde se venera á Nosa Señora da Peregrina) ou a Ermida de Castrobuxán. O punto de encontro será na Lagoa ás 10.00 horas.

Unha vez chegados a Castrobuxán, celebrarase un pícnic que polas circunstancias sanitarias existentes obriga a que cada participante leve a súa propia comida. Haberá servizo de autocar que levará de volta a todas as participantes ao punto de encontro.

Ese mesmo día tamén haberá un ‘Serán no Camiño’, unha xornada con actividades culturais para gozar en familia e coas amizades.

Xa en setembro, o día 4, realizarase o Percorrido translatio, desde Vimianzo pasando por Cereixo, Muxía, Fisterra, Dumbría, Padrón e con chegada, como non podía ser doutro xeito, a Santiago.

O día 18 realizarase outra andaina, nesta ocasión polo camiño de Muxía a Cereixo. No mesmo día terá lugar un taller formativo de fotografía. Continuará a programación o 24 de setembro cun foro no que se abordará a relación de Vimianzo co Xacobeo e aquelo que o municipio pode ofrecer a nivel turístico e cultural, no que participarán diversos especialistas na materia.

A programación complementarase tamén con representacións teatrais os sábados, unha exposición e diversas actividades dirixidas aos escolares do municipio, co obxectivo de achegar o patrimonio de Vimianzo a todas as persoas do municipio.

INSCRICIÓN. O aforo é limitado, polo que as personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente nas actividades a través do correo electrónico desenvolvemento.local@vimianzo.gal. Proximamente habilitarase un formulario online que estará dispoñible na páxina web do Concello www.vimianzo.gal. As actividades iranse anunciando a través das canles municipais.