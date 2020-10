Apostan por impulsar a toma de decisións das mulleres no rural

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, destacou hoxe na Estrada a importancia de dar á muller rural un recoñecemento social, económico e institucional e afirmou que a Xunta está a traballar para promover o protagonismo feminino na toma de decisións.

Abella sinalou no I Foro Construíndo en Feminino, organizado pola asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares, que “Galicia non se entende sen o rural, nin as súas mulleres” e, por iso, apuntou que a Xunta está a desenvolver medidas para dar máis visibilidade ao labor da muller rural, a través do VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020. A iniciativa inclúe, entre outras, actuacións encamiñadas ao desenvolvemento profesional das mulleres rurais como motor de dinamización demográfica e crecemento económico e ao fortalecemento do movemento asociativo feminino.

A secretaria xeral da Igualdade explicou que o Plan tamén avoga por reducir a fenda dixital de xénero e por apoiar o empoderamento das mulleres rurais e a súa incorporación ás estruturas de decisión dos sectores económicos agrario, gandeiro e pesqueiro. Neste senso, considerou fundamental que formen parte dos órganos de decisión do sector agroalimentario. “As organizacións agrarias, as cooperativas e os grupos de desenvolvemento rural deben contar cunha presenza feminina en órganos directivos”, engadiu.

Para rematar, afirmou que para mellorar a situación das mulleres rurais é importante entender o seu valor, fomentar a súa visibilidade e impulsar unha igualdade real de oportunidades en materia de acceso e condicións de emprego. Asegurou que é necesario seguir desenvolvendo medidas para impulsar a súa capacidade para emprender e promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para fomentar o uso das TIC.