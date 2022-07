Apostan por reconverter os secadoiros de congro muxiáns en centros interpretativos

Muxía. O goberno local de Muxía (PSOE) busca a fórmula para protexer os secadoiros de congro “ante a pasividade do Partido Popular a nivel local e autonómico”. Despois de que a familia Diz, propietaria dun deles, recibise a comunicación dunha sanción de 5.001 euros, o alcalde, Iago Toba, reuniuse cos xerentes do secadoiro para chegar a un acordo “e converter este espazo nun lugar divulgativo, nun centro de interpretación, destinado a dar a coñecer esta ancestral técnica tanto á veciñanza como aos turistas, e poder garantir unha mínima porcentaxe da produción (indispensable para poder amosar a técnica que se emprega)”.

Con isto, engade o rexedor, “garantiríase a subsistencia desta empresa, así como dun ben inmaterial sen precedentes en toda Galicia e símbolo de Muxía”. A idea do goberno local é poder chegar a un acordo económico coa empresa da familia para que se poida seguir producindo e amosándolle ao mundo unha técnica que, “de ser pola irresponsabilidade política do goberno autonómico, deixaría morrer”, advertiu o rexedor, quen sinala que “non se pode permitir esta situación baixo ningún concepto”.

Toba adiantou tamén que, de cara ao futuro, analizarase a viabilidade da xestión deste secadoiro, a través de permisos e concesións, para gradualmente converterse máis nun centro museístico centrado na tradición que na produción.

O rexedor muxián lamenta “a irrelevancia política do PP de Muxía, desde onde se prometeu en innumerables ocasións elevar a petición dunha medida cautelar para protexer os secadeiros de congro e cuxo resultado é totalmente oposto”. Novamente, engade “ponse de relevancia que son só anuncios políticos, non hai vontade institucional por resolver un problema que vai máis alá das nosas fronteiras: o secado do congro é un emblema de Galicia e non podemos permitir que se vilipendie con promesas baleiras”.

O alcalde mantivo varias reunións tanto coa directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, como co delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, para tratar de acadar unha solución e impedir a extinción deste oficio. Desde a Xunta de Galicia “amosouse sempre boa vontade, pero os feitos son os que son e nós non podemos quedar quedos”, anuncia Toba.

A proposta do goberno local elevarase a pleno na vindeira sesión, co obxectivo de acadar un consenso por parte de toda a corporación “e non permitir así o esquecemento dunha técnica da que viviron varias familias da localidade durante centos de anos”.