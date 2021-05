... “Arreglaría los desniveles que hay en las aceras”

Residente en O Milladoiro, viúda y con dos hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero sería arreglar los desniveles de las aceras porque la gente mayor nos llevamos cada golpe... que es tremendo. Lo segundo, intentaría que el transporte público funcionase mejor. Creo que opera bastante mal, y los sábados y domingos no hay prácticamente ningún autobús. Lo tercero, harían falta más zonas verdes, es otra cosa de la que hay carencia. Además, no existe ninguna senda por la que ir hasta Santiago caminando. El peatón no tiene por donde ir.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor es la tranquilidad que tienes. Aquí se vive tranquilo y la gente es bastante agradable. Te sientes en familia prácticamente, y eso en la ciudad no pasa. De hecho yo he vivido siempre en Santiago y luego me vine para aquí, y bueno, me moriré aquí, lo tengo claro. No hay punto de comparación. Además hay bastante variedad de comercios, salvo algo que sea muy particular, puedes encontrar de todo sin desplazarte.

¿Y lo que peor lleva?

Lo peor es que deberían poner en marcha más actividades culturales dirigidas a todas las edades. No hay casi ninguna, y ahora están paradísimas por la pandemia de la COVID.