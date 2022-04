Artistas de todo o mundo reúnense no Noia Harp Fest do 3 ao 7 de agosto

A vila de Noia celebrará a novena edición do seu Festival Internacional de Arpa do 3 ao 7 de agosto, un certame musical singular na súa modalidade, ao ser o único festival de Galicia e do noroeste da península ibérica que ten como absoluta protagonista a arpa.

O director artístico do Noia Harp Fest, o músico Rodrigo Romaní, presentou este luns o cartel no que, como é habitual, inclúense artistas de ámbito galego, estatal e internacional. Nomes como Savourna Stevenson, Steve Kettley, Hermanos Corbalán, Kora Jazz Trío, Clotilde Trouillaud, Paula Ceremuzynksa, Manuel Vilas, Beatriz Martínez, Rafa Fernández Trío ou Bleuenn le Friec formarán parte da novena edición dun evento no que a veciñanza gozará de concertos singulares tanto ao aire libre como no interior de recintos culturais da localidade noiesa.

“Fainos especial ilusión presentar a programación desta edición, logo de dous anos de pandemia, e podemos aseverar que o Noia Harp Fest avanza na súa proxección a nivel estatal e internacional. É un encontro único do instrumento no noroeste peninsular e, sen dúbida, consolídase como unha cita imprescindible no calendario musical”, sinalou Romaní.

A cita, ademais, contará ca participación do salmantino Trío Clepsidra grazas á colaboración da Asociación Española de Arpistas (AEDA). Será un concerto especial que incluirá tamén a actuación da ou do artista vencedor no Primeiro Concurso AEDA para novos intérpretes.

Outra das principais novidades deste Noia Harp Fest, grazas ao patrocinio de Noia Turismo, será a celebración da primeira edición do Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, unha aposta innovadora por ampliar o repertorio das obras para arpa e orquestra, “unha combinación atractiva e inspiradora da que non son abondosos os exemplos cos que contan os profesionais, solistas e orquestras”, apuntou Rodrigo Romaní.

O galardón, que conlevará unha achega económica de 2.000 euros para a composición gañadora, suporá a estrea da obra, interpretada pola Real Filharmonía de Galicia na tempada 2022-2023. “É un luxo poder avanzar esta colaboración que, sen dúbida, afondará na singularidade do certame como exemplo de creación, contemporaneidade e dinamización cultural. Será unha excepcional ocasión para festexar o décimo aniversario do festival”, aseverou ó respecto o director.

Pola súa banda, o concelleiro de Cultura e Turismo de Noia, José Pérez, salientou a proxección que ofrece o evento “ao situar Noia como un destino turístico para público familiar, para as e os amantes da música e, moi especialmente, para todas aquelas persoas con interese en gozar dunha experiencia única no corazón dunha vila medieval”. Neste sentido, o edil lembrou a relevancia de Noia como “punto fundamental” na recentemente recoñecida Ruta Xacobea Portus Apostoli, “o Camiño do Mar”, e que abre “unha nova xanela de oportunidade de experiencia cultural para todas as peregrinas e peregrinos que se acheguen á Ría da Estrela”.

Os concertos do Noia Harp Fest celebraranse na Praza do Tapal, na igrexa de Santa María A Nova e no teatro Coliseo Noela. Nas vindeiras semanas a dirección do festival dará a coñecer novas actividades complementarias.