Artistas de Galicia, Euskadi, Cataluña, Lituania e Países Baixos no Rexenera Fest

Volve o Rexenera Fest ás rúas de Carballo, e as predicións artísticas anuncian intensas choivas de cores do 2 ao 13 de xuño. “Virán acompañadas dunha tormenta creativa e musical que deixará pegada na paisaxe urbana”, anuncian dende o Concello.

A iniciativa posta en marcha no 2015 pola Concellaría de Promoción Económica e Turismo traerá este ano á capital de Bergantiños a creadores de Galicia, Euskadi, Cataluña, Lituania e Países Baixos.

Entre eles, Daan Botlek, un artista de rúa e ilustrador dos Países Baixos, internacionalmente coñecido polos seus estraños personaxes: figuras, xeralmente esquemáticas, que crea especificamente para cada parede e que a miúdo interactúan co espazo que as rodea, entrando e saíndo de dimensións invisibles e desprendéndose da pel no proceso. O seu estilo é único, e aínda que parecen simples, os seus debuxos son extremadamente complexos.

Outra é Udatxo, o nome artístico de Udane Juaristi, artista guipuzcoana que mestura pintura con colaxe e a técnica do transfer para crear un estilo propio, moi recoñecible. O carácter urbano é o eixo principal das súas obras; a rúa, a súa principal fonte de inspiración. A través das fotografías que vai sacando nos seus paseos polo mundo crea esceas cheas de vida e cor.

Alba F. Sacristán, profesora de Arte en Barcelona, pintora e muralista, realiza obras de inspiración clásica e tamén estará en Carballo. A análise da linguaxe e os conceptos da arte clásica están moi presentes nos seus murais, nos que reproduce unha pintura habitualmente figurativa, chea de forza e cor.

Marija Tiurina será a segunda representante internacional este ano no Rexenera Fest. A ituana virá a Carballo acompañada polos seus personaxes oníricos e cheos de cor para plasmar a súa paixón pola pintura e a arte.

A representación galega chega este ano en tándem. Twee Muizen, que en holandés significa “dous ratos”, son Denís Galocha e Cris Barrientos. El estudou Belas Artes e ela, Deseño de Moda, e despois do seu paso por Amsterdam, de onde trouxeron, ademais do nome, moitas ideas creativas que plasmaron nos bonecos de Cris e as pinturas de Denís. Afincados en Cataluña, pintaron o seu primeiro mural nunha sala de festas do Saviñao.

Ademais de pintar, en Carballo tamén dirixirán un obradoiro de iniciación ao tufting gun, ou tapices con la, que se celebrará do 8 ao 10 de xuño. O prazo de inscrición xa está aberto. Para participar hai que enviar un e-mail anexando o portfolio a actividades@rexenerafest.gal.

Este obradoiro será unha das actividades paralelas que se desenvolverán ao longo do festival. Tamén haberá rutas guiadas, xogos en familia e, o sábado 11, sesión vermú con Familia Caamagno e DJ Mil, que estará tamén na festa de peche.