As entidades agrarias e labregas de Área reciben 258.000 euros

A Deputación da Coruña publicou a concesión das subvencións dirixidas a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia, nas que inviste 341.198 euros este ano. Unhas axudas que teñen como obxectivo fundamental “impulsar melloras en sectores clave para a economía coruñesa coma o agrario ou o lácteo”, segundo afirmou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso. No caso concreto dos municipios que conforman a área compostelá, a institución provincial fixo un investimento de 258.707,11 euros (dos 341.198 €), polo que recibiron unha boa parte da contía total. Son exactamente 26 as entidades que se beneficiarán destas axudas.

De forma específica, a Deputación destinou 95.981,56 euros para cuestións como o acondicionamento de locais, a adquisición ou adecuación técnica de maquinaria específica, a implantación das novas tecnoloxías ou enerxías renovables e a repoboación forestal (o que a entidade denomina apartado de investimentos) e 162.725,55 euros ao apartado ou liña de actividades, é dicir, para financiar a contratación de persoal técnico especializado, labores de implantación e acondicionamento de cultivos, rozas, podas ou tratamentos silvícolas para a prevención de incendios, entre outras cuestións.

As entidades da área compostelá que se viron beneficiadas son: Asociación Galega de Apicultura (Arzúa); Asociación Máis de Tres (A Maía-O Sar), que recibiu neste caso axudas nos dous apartados; C.M.V.M.C. de Cures e Mouzo (Vimianzo); Comunidad del monte vecinal en mano común de Comoxo (Boiro), Comunidad monte vecinal en mano común de Sealo y otros (Boiro); Comunidad monte VV. mano común de Ogas (Vimianzo); Comunidad monte VV. mano común de Mieites-Boiro (Boiro); Comunidade de montes de A Gándara-Vimianzo (Vimianzo); Comunidade de montes veciñais en man común A Matanza e outros (Padrón); Común. monte VV.M. común Cachada, Costa y Gateños, Insua, Curbeiro... (Camariñas); Erica Mel SOC. COOP. LTDA (Arzúa) e Monte vecinal en mano común Río do Sol (Coristanco). Tamén a Asociación Darredor (Brión); Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega (Ordes); Asociación de Labregas e Labregos Terras de Valcarce (Ordes); C.M.V.M.C. Sestaio de Arriba e Fondo (Muros); Comunidad de vecinos del monte Ramil-Rus (Carballo); Comunidad monte vecinal en man común de Araño-Santa Eulalia de Araño (Rianxo); Comunidad montes VV.M. común parroquia Sta. Mariña de Esteiro (Muros); Comunidad montes VV. mano común Lugar Amira (Muros); Comunidad vecinal de montes en mano común parroquia de Xuño (Porto do Son); Comunidade de montes veciñais de Campelo, Vilar e Cerqueiras (Rianxo); Comunidade do monte veciñal en man común de Brión y otros (Brión); COM.VV. montes M.C. Susamontes, Parapuco y Abelendo (Rois); Mancomunidade do monte veciñal en man común do Lugar de Santabaia (Mazaricos) e, por último, monte VV.M. común carballeiras y villar comunidad VV. Razo-Carballo (Carballo).

O deputado de Promoción Económica Blas García subliñou que a Deputación reserva nos orzamentos do 2023 unha partida de 1.120.000 € para o sector primario da provincia.