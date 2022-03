As mulleres do Sar celebran o 8M facéndose escoitar en ‘Sororidade’

A estrea do videoclip Sororidade, co que o Centro de Información á Muller Terras de Iria conmemora este ano o 8M, foi un dos primeiros actos celebrados na comarca de Sar para celebrar o Día Internacional da Muller. Trátase dun proxecto audiovisual e musical colectivo que conta co respaldo dos concellos de Dodro, Padrón e Rois. No vídeo participan 35 mulleres de todas as idades, entre pandeireteiras, actrices e figurantes. Moitas delas, acompañadas por familiares e amizades, estiveron presentes esta mañá nun emotivo acto que rematou coa interpretación en directo da peza tradicional con arranxos e letra de Jéssica Beiroa.

O vídeo presentouse o sábado no auditorio de Rois e asistiron á presentación de Sororidade os alcaldes de Rois, Ramón Tojo; Dodro, Xabier Castro, e Padrón, Antonio Fernández, así como membros das tres corporacións locais.

Con esta iniciativa o CIM Terras de Iria busca poñer a énfase na importancia da sororidade, isto é, da solidariedade entre mulleres, así como no empoderamento feminino, para celebrar o Día Internacional da Muller. “Este proxecto serve para seguir dando a coñecer que o CIM Terras de Iria está aquí para axudar ás mulleres dos tres municipios”, explicou Isabel Ramos Boo, directora do centro, quen recalcou a importancia de “axudarnos as unhas ás outras e, sobre todo, deixarnos axudar”. “A sororidade require dun compromiso diario”, incidiu.

Ramos amosouse agradecida porque “tantas persoas dos tres concellos, tanto diante como detrás da cámara, participasen nun proxecto conxunto para falar da solidariedade entre nós”. “Este ano no que as Tanxugueiras puxeron tan de moda un instrumento tan noso, pandeireteiras de toda a comarca crearon un grupo extraordinario para interpretar a canción de Jéssica Beiroa”, destacou a directora do CIM.

Ramón Tojo puxo en valor a colaboración entre os tres concellos que se deu neste e noutros proxectos dende hai anos, porque “sumar forzas e compartir esforzos é a mellor maneira de chegar á meta”. O rexedor de Rois louvou o traballo do CIM Terras de Iria no asesoramento e sensibilización a prol dunha “igualdade que xa é real en moitos aspectos” malia que, como se di en Sororidade, “queda moito por facer”. “Con este vídeo e co que se presentou o 25N, que foi todo un éxito, queremos dar a coñecer os servizos que os tres concellos poñemos á disposición da veciñanza”, explicou Tojo.

Tamén participou no acto Jéssica Beiroa, autora da letra e dos arranxos musicais de Sororidade e directora do grupo de dez pandeireteiras creado para a ocasión con cantareiras de diferentes agrupacións folclóricas da comarca. “Para min hoxe é un día importante”, expresou Beiroa, “por todo o que esta letra uniu e por todo o que esperamos que esta letra semente”. Na súa intervención, Jéssica Beiroa destacou a importancia de “tecer unha rede entre todas as mulleres para saírmos de situacións difícis”.

O vídeo proxectarase nesta tarde do 8M, ás 20.00 horas, no auditorio municipal de Padrón.