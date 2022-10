Baio convida a afondar na vida e obra do escritor local Enrique Labarta Pose

Zas. O Centro Sociocultural de Baio acollerá o vindeiro 29 de outubro as xornadas As múltiples pegadas de Enrique Labarta Pose, unha nova actividade organizada polo Concello de Zas coa que se pretende divulgar a vida e obra dun dos escritores máis ilustres entre toda a veciñanza, en xeral, e tamén entre o profesorado da zona. Grazas á colaboración do Centro de Formación e Recursos da Coruña, da Xunta de Galicia, a xornada está certificada con oito horas de formación.

As xornadas comezarán ás 10.00 horas, e o historiador Xosé María Lema abrirá o ciclo de ponencias avaliando O contexto histórico na época de Enrique Labarta Pose. De seguido o filólogo Xosé María Rei Lema falará de Labarta como poeta social.

A escritora Milagros Bará Viñas avaliará A pegada de Labarta en Pontevedra, e o catedrático baiés Ricardo García Mira afondará na Psicoloxía na obra de Enrique Labarta Pose. Pechará o ciclo de conferencias Xosé María Varela botando Unha ollada ao poema “A festa da patrona de Tabeirón”.

Como colofón celebrarase un coloquio moderado polo catedrático e presidente da Comisión Labarta Pose, o baiés Jorge Mira Pérez. Pola tarde, os asistentes poderán gozar dun roteiro literario por diferentes espazos vinculados coa vida e obra do escritor para o que levan anos reivindicando un Día das Letras Galegas. As inscricións xa están abertas e pódense formalizar a través da seguinte ligazón: https://bit.ly/3rLgdwo ou chamando aos números 981 751 398 ou 981 718 056. O profesado pode facelo entrando no sistema de xestión da formación do profesorado, FPROFE, da Xunta de Galicia.