Baluartes socialistas dan fe do labor de Blas García, que aposta polos servizos

Blas García, candidato á alcaldía amesá polo Partido Socialista, presentou durante a noite do xoves o seu proxecto de cara ás vindeiras eleccións municipais. O actual rexedor do Concello de Ames amosouse, deste xeito, ledo polo boa acollida e afluencia que tivo este acto entre a veciñanza.

Así, destacou que “é un pracer ver a tanta xente, a tantos veciños, acompañarme nesta noite tan especial para min. Ames é unha parte fundamental da miña vida e sentir o apoio dos cidadáns faime sentir un alcalde afortunado. Non hai maior satisfacción que observar o recoñecemento ao bo traballo realizado en Ames polos socialistas” estes anos.

O acto contou coa participación de Susana Señorís, concelleira polo PSdeG-PSOE en Ames, pero tamén personalidades coma o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño; o actual secretario xeral do PSdeG-PSOE, Valentín González; o delegado do Goberno de España en Galicia e exrexedor, José Miñones: ou o secretario da organización, José Manuel Lage Tuñas. García coincidiu con todos traballando para o partido ou nos seus cargos, e coñecen as súas cualidades.

Así, Pérez Touriño, quixo resaltar que García “é un traballador incansable. Un home íntegro e cercano, sempre pendente dos problemas dos demais”, suliñando que “calquera organización querería contar con persoas como Blas”. Valentín González Formoso, pola súa banda, enfatizou a “solvencia” e a “capacidade de xestión” do candidato á fronte do Concello de Ames, expoñendo a súa “capacidade de xerar consensos nunha localidade onde non é sinxelo pola variedade de demandas de servizos públicos”, sinalou Formoso, quen o elevou a “referente do partido polo seu modelo de xestión”.

O exrexedor e delegado estatal José Miñones tamén resaltou a súa “capacidade de traballo” e a “dedicación”, como cando despois dunha xornada de traballo, lle anunciou que “ía aproveitar e ir co coche a coñecer algunha das parroquias. Iso xa di que tiña claro da importancia do contacto coa xente”. Nestes meses, ademais, continuou nesa liña con encontros polas parroquias.

E xa na súa intervención, o candidato prometeu “avanzar agora no coidado dos nosos maiores e ofrecerlles en Ames lugares onde poidan recibir servizos de primeira calidade”, e divulgou que “dende hai un tempo vimos negociando co Arzobispado a cesión duns terreos para transformar unha reitoral abandonada nun centro de día”. Tamén referiuse ó miragre do censo da capital maiá: “Só Salceda e Ames medran en Galicia en termos de poboación”, e apostou por ofrecerlle servizos á veciñanza do rural para que quede a vivir nese medio, coma “o saneamento, abastecemento e avanzar a fibra óptica”.

Do mesmo xeito, o mandatario avanzou que o Concello vai observar unha transformación en positivo da mobilidade, con actuacións moi esperadas como a humanización da N-550 no Milladoiro, a améndoa central de Bertamiráns que dotará de novos espazos públicos de calidade ou a creación de espazos verdes no Milladoiro.

Blas García quixo rematar agradecendo a asistencia, e declarouse “preparado e coa ilusión necesaria” para afrontar este novo reto nun Ames “con potencial enorme”.