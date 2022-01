Barbanza-Arousa promociona en Fitur a orixe da tradición xacobea

A Mancomunidade Barbanza-Arousa presentou este mércores en Fitur unha nova guía que permite coñecer todos os detalles deste destino seguindo como fío condutor o Camiño de Santiago por Barbanza A Orixe.

Na pasada edición de dita feira presentábase o percorrido deste roteiro xacobeo e o seu recoñecemento oficial por parte da Igrexa. Ao longo do pasado ano a Mancomunidade seguiu traballando na posta en valor deste Camiño santo a través da súa sinalización e panelización, así como en propiciar experiencias en torno ao mesmo.

Esta nova guía convértese nunha excelente ferramenta para todos aqueles que queiran coñecer este destino único e permitirá realizar unha planificación da estadía. Da man da Guía A Orixe ábrese aos futuros visitantes unha xanela a todo cor que mostra as marabillas que acolle Barbanza-Arousa a través de imaxes de alta calidade. Está dispoñible tanto en formato dixital como impreso, para operadores turísticos e para aqueles viaxeiros independentes que acostuman organizar eles mesmos as súas vacacións.

Esta publicación permite acceder a través de códigos QR a unha galería completa dos recursos fundamentais do destino, posibilitando a consulta dos imprescindibles do territorio a golpe de click.

Na presentación participaron o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor; o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira; os alcaldes de Ribeira (Manuel Ruiz), Rianxo (Adolfo Muíños) e A Pobra (Lois Piñeiro); o edil de Turismo de Boiro, Carlos Rodríguez; e a xerente da Mancomunidade, neste caso Fátima Cachafeiro.

Na súa intervención, Regueira destacou que “ademais de promocionar un destino é importante saber onde o podemos comprar, e no caso de Barbanza-Arousa estar presente en máis de 8.000 axencias de viaxes supón poñer no mercado todos os nosos recursos turísticos”.

Pola súa banda, Trenor dixo que “Galicia superou os peores anos para o turismo presentándose como destino aberto e seguro ao turismo interno, nacional e internacional e tendo como eixo central o Xacobeo”.

Neste senso, apuntou que “en todas as nosas propostas conflúen os valores tradicionais da oferta turística galega coa imaxe dunha Galicia nova en constante transformación, co Camiño de Santiago como principal atractivo turístico”.

“Afrontamos o segundo ano do Xacobeo despois de demostrar en 2021 cunha idea clara que calou entre os visitantes que Galicia era un destino seguro e iso levounos a bater récords no que á recuperación do sector se refire a pesar da pandemia”, engadiu.

O representante autonómico puxo en valor “o excelente traballo do xeodestino Barbanza-Arousa para achegarlle ao peregrino unha alternativa ao roteiro Mar de Arousa e Río Ulla de forma terrestre, ofrecendo aos visitantes a posibilidade de realizar a Ruta A Orixe. Neste senso, apuntou que “a posta en valor deste roteiro non foi un camiño fácil” e felicitou a todas a entidades e aos alcades deste xeodestino “polo seu traballo, bo facer e excelentes resultados que contribuirán decididamente no proceso de reactivación e recuperación dos viaxeiros, que valoran produtos turísticos como os que se ofertan neste destino, baseados na natureza, o contacto coa poboación local e a calidade”.

Trenor destacou tamén que “a colaboración entre administracións e o sector turístico sitúanos no camiño correcto para fortalecer a marca Barbanza-Arousa como parte esencial da marca Destino Galicia”.