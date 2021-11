Barbanza, quilómetro cero no sistema de coidados do futuro para os maiores

A conselleira de Política Social, Fabiola García, afirmou este martes en Ribeira que “o sistema de coidados do futuro comeza no Barbanza”. Díxoo na firma dun convenio co alcalde ribeirense, Manuel Ruiz Rivas, para a cesión da parcela municipal na que a Xunta de Galicia construirá a primeira residencia pública de maiores na que se aplicarán as innovacións do novo modelo residencial.

Fabiola García explicou que o Goberno autonómico investirá 10 millóns de euros neste novo equipamento, que contará con cen prazas distribuídas en módulos de convivencia de vinte e cinco residentes, con habitacións individuais e baños adaptados. Ademais, sinalou que o inmoble estará dotado de máis tecnoloxía para mellorar o benestar dos usuarios, como se fixo na residencia pública do concello da Estrada.

eN COROSO. Asemade, a conselleira tamén salientou que contará con zona axardinada exterior, así como o seu privilexiado emprazamento: ao carón da praia de Coroso e do seu paseo marítimo, e preto do hospital do Barbanza. Durante o acto no que se firmou o convenio, a representante da Administración galega asegurou que con este novo centro, Ribeira e a zona do Barbanza “serán o quilómetro cero do novo modelo residencial de Galicia”.

Unha transformación nos coidados residenciais baseado, segundo explicou, en tres piares fundamentais: unha maior colaboración dos ámbitos social e sanitario, a incorporación da tecnoloxía ás residencias de maiores, e a introdución de melloras estruturais e arquitectónicas para que os centros sexan verdadeiros fogares.

Pola súa parte, Manuel Ruiz Rivas agradeceu á Xunta a súa aposta por este proxecto xa que “levamos moito tempo co mesmo, ofertando digamos eses terreos e avanzando moito no que podía ser a elección de Ribeira. Agradecémolo porque vai ser, como dixo a conselleira, un quilómetro cero, unhas novas residencias con outra mentalidade diferente a actual”.

éxito galego. Na súa intervención, o mandatario municipal tamén salientou que “tanto a comarca do Barbanza como Galicia están necesitadas de máis prazas” nas residencias de maiores, e resaltou que o feito de que sexa en Ribeira “inda que a xente o vexa como un éxito local, eu creo que o éxito é comarcal e sobre todo galego porque ao final entra unha persoa tanto de Viveiro como da Fonsagrada, o cal nos alegra”, concluíu o rexedor ribeirense.