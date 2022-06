Barbanza súmase ao bono turístico con 50 negocios

O delegado da Xunta na Coruña, GonzaloTrenor, valorou este xoves a excelente acollida que está tendo esta nova edición do bono turístico Quedamos en Galicia que, polo de agora, ten adheridos cincuenta establecementos da comarca do Barbanza. O delegado territorial subliñou que esta medida inxectou máis de 387.000 euros nos locais desta área que se uniron á campaña na edición anterior de 2021.

Trenor fixo estas declaracións no transcurso dunha visita aos Nidos de Carnota, un dos establecementos que xa se poden seleccionar, ubicado no Concello de Carnota, dentro das tarxetas deste bono.

O representante do Goberno galego subliñou que “chegamos a esta terceira edición con moitas ganas, tras dous anos de duras restricións pola pandemia”. Neste senso, apuntou que “todos temos moitas ganas de saír por Galicia e boa proba diso foi a excelente acollida dos galegos a esta iniciativa turística”. Trenor destacou que “con este plan queremos dinamizar e colaborar co noso potente sector turístico fóra das datas de tempada alta”.

Durante a súa visita a Carnota, o delegado territorial tamén resaltou que desde a Xunta eran conscientes “de que o turismo ía ser un dos motores da recuperación económica de Galicia trala pandemia, por iso estivemos desde o primeiro momento do lado do sector con axudas por valor de 120 millóns de euros, cun obxectivo triplo: evitar a caída das empresas nos tempos de peche polas restricións sanitarias, adaptar os negocios aos protocolos e fortalecelos para a nova etapa que se abre agora, cando Galicia aspira a liderar o sector e pechar o Xacobeo con cifras históricas”.

Xa no que vai de ano están a acadarse eses obxectivos, tendo en conta que na Semana Santa se rexistraron nalgúns destinos galegos cifras de ocupación superiores ás da prepandemia e que no que vai do 2022, da man do Xacobeo, o Camiño superou as 90.000 Compostelas, mellorando as cifras do 2019 no mesmo período, o ano no que máis se entregaron.

O representante do Executivo autonómico rematou a súa intervención recalcando que “Galicia está de moda” e puxo en valor a profesionalidade do sector e a solidariedade e responsabilidade dos galegos e galegas na consecución destes fitos.

Cómpre destacar que a anterior edición do bono turístico foi unha medida pioneira que permitiu inxectar 7,6 M€ ao sector, sobre todo nos meses de menor actividade.