Baroña recibió en los meses de verano cerca de diez mil visitas

El castro de Baroña sigue demostrando, año tras año, su capacidad de atracción, pues todos los veraneantes que se acercan a las comarcas de Barbanza y Muros-Noia visitan O Son atraidos por sus encantos. Por ello, el conjunto arqueológico es el monumento más visitado del municipio sonense, sólo superado por la afluencia estival a sus playas.

Así lo confirman los datos recopilados durante los meses de verano por las técnicas que trabajan en el punto de información turística del yacimiento. La oficina contabilizó desde el 1 de julio al 30 de septiembre cerca de 10.000 visitas.

Durante el período estival, 9.895 personas demandaron información en esta oficina, de las cuales 8.518 eran españolas y, 1.377, extranjeras. El número total de turistas de los meses de julio y agosto –en septiembre no pueden hacer una estadística comparativa porque el punto de información solo abrió una semana en 2021– comparado con el mismo período del año pasado desciende levemente. Sin embargo, los datos reflejan una subida de más del doble en las tres mensualidades del porcentaje de extranjeros que solicitaron información en la oficina, “pasando dun 6,3 % en xullo do ano pasado a un 14,5 % neste mes do 2022; en agosto dun 4,2 % no 2021 a un 11,2 % neste ano; e en setembro dun 11,2 % a un 21,3 por cento”, señalaron desde el departamento de Turismo de Porto do Son.

En cuanto a la procedencia, el número de españoles de otras comunidades (6.438) supera al de gallegos (2.080). En su mayoría los visitantes procedían de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Castilla-León. Por su parte, los turistas extranjeros que visitaron la zona provenían principalmente de Francia, Portugal, Alemania e Italia. “De novo temos procedencias moi variadas, como pode ser India, Eslovenia, Kazajistán, Finlandia ou Canadá”.

En cuanto al tiempo de permanencia, “destacan os visitantes dun día, seguidos dunha estancia de entre dous e sete días”. Y el tipo de alojamiento más escogido son los apartamentos o casas de alquiler, seguido de usuarios de hoteles/hostales, camping y autocaravana.

La información más requerida por los visitantes que se acercan a la oficina del castro es muy diversa, pero sobre todo preguntan “polas festas e eventos e os atractivos turísticos, xunto con sitios ao aire libre como merendeiros. Tamén demandan información detallada do xacemento; preguntan por lugares para aparcar con autocaravanas; os sitios de interés do concello e tamén doutros municipios; queren información dos restaurantes, das rutas de sendeirismo –que seguen sendo algo do máis demandado e valorado– e das rutas en barco”, sinalaron.

En este sentido, conviene destacar que la concejalía de Turismo, que dirige Manel Deán, diseñó varias rutas turísticas que ofrecen a los visitantes la posibilidad de disfrutar de experiencias a través de las cuales pueden conocer la riqueza natural, patrimonial, deportiva y gastronómica de este territorio.