Berocasión abre as portas á venda de todo tipo de coches

Berocasión xa cumpre 17 anos consolidada como a feira do sector máis importante de Galicia. E para que siga sendo así, a Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober), en colaboración co Concello de Carballo volve a levar as rendas da organización.

Ó acto da súa presentación oficial, celebrado este luns na praza do Concello de Carballo, asistiron directivos e socios de Axober, o alcalde de Carballo, Evencia Ferrero, e representantes dos propios concesionarios participantes. Esta edición, igual que nos últimos anos, celebrarase no mesmo formato de xornada de portas abertas, tal como acordaron os propios participantes nas distintas reunións que se levaron a cabo para artellar unha edición que sexa ilusionante co obxectivo de acadar o máximo número de ventas e contactos.

Este ano, continuando coa tendencia das últimas edicións, o certame de automoción contará coa presenza de catorce empresas: Dimolk (Peugeot); Baleato Motor (Renault-Dacia); Vehículos Juan Lema; Rebalcars Automóviles; Vilas Rama (Citroen); V-Car (Hyundai); Antamotor (Nissan); JGCar; Corgal Automóviles (Kia); Bercauto (Fiat-Alfa Romeo-Jeep); Garvi Automóviles; Grupo Breogán (Toyota); Pensado Motor (Skoda); e Taller Cinco.

Nas súas exposicións os visitantes que se acheguen ata Carballo poderán atopar vehículos de quilómetro cero, seminovos, industriais, mixtos, de ocasión, nacionais, de importación...

En definitiva, haberá unha ampla selección de todo o que ofrece o mercado da automoción nestes momentos, con importantes descontos e asemade con condicións especiais de financiación.

Co desexo e a esperanza de que as boas cifras de vendas acadadas nas últimas edicións se repitan, para o que se está a facer un importante esforzo en publicidade, tanto en redes sociais coma en prensa, radio e a TVG, Berocasión arrincará este xoves 1 de setembro nos establecementos participantes, en horario de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, e durante catro días será o lugar de referencia de todas as persoas que estean buscando un vehículo a súa medida.