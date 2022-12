Blas García se presenta el día 15 para gobernar un municipio “de referencia”

El líder de los socialistas de Ames, Blas García, se presentará este jueves 15 como candidato a la alcaldía tras la ratificación de la asamblea socialista el pasado 7 de diciembre. Será a las 20.30 horas en la casa de la cultura de Milladoiro –también por streaming–, y hay que recordar que el actual regidor fue apoyado de manera unánime para encabezar la lista del PSOE en la capital maiana para las municipales de mayo de 2023.

El mandatario y secretario xeral de los socialistas de Ames se presentará en un acto abierto a todos los vecinos, y adelanta que “asumo o reto coa tranquilidade de que conto co apoio de todos os compañeiros e compañeiras. Quero seguir traballando para que Ames continúe a ser unha referencia en Galicia, mantendo a aposta destes dous últimos mandatos polos servizos no rural e o crecemento das empresas vinculadas ás TIC que hoxe son as nosas sinais de identidade”.

Según destaca García, “a min gústame estar en contacto coa xente e atender as demandas que me fan chegar a través do WhatsappAmes, no Fala con Blas ou no meu propio teléfono. Os veciños e veciñas de Ames forman parte do meu día a día e espero poder contar con eles tamén nesta presentación”.

Durante su mandato como alcalde, la militancia traslada que “demostrou unha capacidade de xestión e un compromiso co desenvolvemento do municipio”, apuntando también que “foi recoñecido pola veciñanza” durante los distintos Encontros co Alcalde que se sucedieron en noviembre en el rural.

“Grazas ao seu su liderazgo, o Concello de Ames está levando a cabo proxectos e melloras importantes nos núcleos urbanos e rurais”, atestiguan las mismas fuentes, que se hacen eco de la humanización de espacios públicos, la mejora en la red viaria de las parroquias, creación de un multifuncional para la juventud y las personas en riesgo de exclusión, así como la negociación con el Arzobispado para construir un centro de día que beneficie a las personas mayores del rural. Al mismo tiempo, el gobierno encabezado por Blas García continúa “creando sinerxias positivas”, constatan, entre la administración local y las empresas con programas de formación y ayudas como medio para promocionar la economía local y el empleo.

EN CURSO. No obstante, existen actuaciones que aún están en desarrollo y otras todavía en proyecto. Por eso, el PSOE considera que es importante la continuidad y la estabilidad para afrontar los nuevos retos, y señalan que Blas García es el candidato “idóneo” y con la experiencia necesaria para hacerlo. El actual mandatario manifestó recientemente que “gobernar é estar ao servizo da veciñanza e dar resposta aos seus problemas, e iso é ao que eu aspiro: seguir traballando por e para eles”, y lanza un compromiso” “Sseguir traballando por darlle unha vida mellor aos veciños e veciñas de Ames dende o diálogo e o traballo conxunto”.