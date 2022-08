Bloggers galegos promocionan a Costa da Morte como un destino sostible

O Parador de Turismo de Costa da Morte acolleu unha xornada sobre turismo sostible organizada pola Asociación de Bloggers de Viajes de Galicia (Galicia Travel Bloggers), a cal contou co apoio do colectivo xestor do xeodestino: Costa da Morte Asociación Turística (CMAT).

A iniciativa estaba destinada tanto a membros desta asociación, como aos socios e membros da CMAT, aos técnicos de turismo dos concellos que forman parte do xeodestino e ás empresas e iniciativas turísticas que traballan neste territorio.

No encontro participaron recoñecidos bloggers como Planeta On Tour, MinionTour, Escapalandia, Nunca sin viaje, Un salto a Galicia, Trucos Viajeros, Troulanda, Caminante del Planeta y Tintineando. A xornada comezou cunha pequena andaina desde Muxía ata o Parador de Costa da Morte. Os asistentes, xa pola tarde, realizaron actividades no entorno do Cabo Vilán (Camariñas) e aproveitaron para promocionar o destino turístico Costa a Morte.

“Este encontro entre os actores que participan na difusión do turismo da Costa da Morte, entre os que estaban axentes turísticos locais, representantes da iniciativa privada (presente a través de varias empresas) e profesionais de márketing dixital especializados en turismo representa unha oportunidade única para a colaboración”, destacou a presidenta do CMAT e alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, quen subliñou a importancia da formación no manexo das novas tecnoloxías para a promoción turística.

A Asociación de Bloggers de Viajes de Galicia ofreceu plazas gratuítas nas xornadas para técnicos dos concellos e para as empresas que forman parte de Costa da Morte Asociación Turística.

O ente xestor deste xeodestino mantén unha relación estable e contínua con directivos e membros de Galicia Travel Bloggers. Xa traballou no 2021 con recoñecidos bloggers galegos nas campañas de turismo familiar e O Camiño Continúa.

Esta colaboración entre CMAT e a Asociación de Bloggers de Viajes de Galicia permitiu a organización da xornada sobre turismo sostible. Pola súa banda, a Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte, que lidera Pepe Formoso, facilitou a cesión dun espazo no Parador de Costa da Morte para celebrar a referida xornada. CMAT colabora coa Asociación de Bloggers de Viaje de Galicia desde 2020.

EN FAMILIA. Actualmente a asociación que preside Mónica Rodríguez xa traballa na planificación e deseño da campaña Costa da Morte en Familia 2022. Esta iniciativa consistirá na visita no mes de setembro aos concellos deste xeodestino de dúas familias galegas con experiencia en redes sociais e blogs de viaxes. Participarán en diversas actividades relacionadas co astroturismo, o patrimonio megalítico e o surf, entre outras iniciativas.

O xeodestino Costa da Morte está integrado polos concellos das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, aos que hai que engadir tamén o de Mazaricos. En total son 17 municipios: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas.