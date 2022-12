Bugallido recuperou o Festival de Nadal tras máis de 15 anos

Tras máis de 15 anos sen celebrarse, o Nadal de 2022 retomou unha vella tradición da parroquia de Bugallido, en Ames: nin máis nin menos que o Festival de Nadal. A cita foi organizada pola Asociación Cultural A Mahía e a Asociación de Veciños San Pedro de Bugallido. E é que ambas entidades traballan en conxunto dende o pasado mes de abril deste ano, posto que segundo indican os seus membros “é a mellor maneira de poder chegar a facer máis eventos”, aseguraron.

Rocío Seoane, membro da Asociación veciñal e cultural, explicou a este xornal que lembra esta tradición dende sempre. “Formei parte da Asociación Xuvenil e encargámonos durante un tempo de organizar o festival. Logo, cando empezamos a estudar deixámolo e agora que xa todos temos nenos decidimos retomar esta tradición. Queremos que eles vivan o mesmo ca nós”, indicou.

O evento, que contou coa colaboación do Concello de Ames, foi todo un éxito. “A xente tiña moitas gañas de revivir a cita despois de tantos anos e asemade vimos de moitas restricións pola pandemia, o que as incrementou ”. O aforo do local social do centro cultural Mahía, onde tivo lugar o evento, estivo completo. Estiman que en total houbo unha asistencia dunhas 150 persoas.

O programa contou coa actuación de Airiños do Paseo de Colón, que segundo indicou Rocío Seoane, ensaian en Bugallido. Tamén estivo presente a Coral Polifónica de Bugallido e as Pandereteiras da Costaneira, “un grupo de mulleres da parroquia e que se xuntaron hai uns anos”, sinalou Seoane.

Unha das actuacións máis agardadas foi sen dúbida a dos nenos e nenas da parroquia. Foron en concreto unha vintena os que deleitaron aos presentes coa súa música e voz. A cativada interpretou un vilacinco e realizou dous bailes. “Polo boca a boca reunimos a este grupo de pequenos, entre eles algúns tocaban instrumentos e por iso contamos na actuación con piano, guitarra e gaita. Esta última de man dun adulto”, relatou Rocío.

As próximas citas que a Asociación veciñal e cultural da Mahía teñen previsto organizar (sempre tras conseguir o financiamento necesario) son o Entroido e máis tarde o San Isidro. “Temos gañas de recuperar as tradicións. En Bugallido hai moitos nenos e hai moita parella nova que vive aquí dende hai pouco e que se están integrando, e por iso hai que darlle vida”.