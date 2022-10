Caldas trata de reducir as plantas invasoras no sector urbano do Umia

O alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, anunciou esta fin de semana a súa satisfacción polo contido do informe preliminar elaborado polo Laboratorio de Hidrobioloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC), por encargo do Concello, cunha “proposta de control e redución da biomasa das plantas acuáticas invasoras no sector urbano do río Umia en Caldas de Reis”, que ofrece solucións técnicas contrastadas para reducir ás plantas invasoras.

O rexedor presentará proximamente a proposta a Augas de Galicia e á Dirección Xeral de Patrimonio Natural, “para profundizar nas solucións propostas e canalizar dende a Xunta a financiación necesaria para poder desenvolvelas no primeiro semestre do 2023, coas condicións ambientais máis adecuadas”. E lembrou que a Xunta xa impediu a realización dunha sega no Umia a principios do verán, polo que “desexa que nesta ocasión faciliten a súa execución”. As condicións hidráulicas e de nutrientes do río Umia facilitan o crecemento de plantas invasoras acuáticas, entre as que sobresaen Egeria densa e Azolla filicuoloides, dúas das especies máis daniñas presentes en España e que están a limitar os servizos ecosistémicos na zona urbana que atravesa o río, dende a presa do muíño ata o final da zona da Tafona, onde desemboca o río Bermaña, pero tamén fóra do tramo urbano augas arriba especialmente fronte ao xardín botánico, a carballeira, así como os choróns.

O Laboratorio de Hidrobioloxía do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da USC ten ampla experiencia no estudo de especies exóticas invasoras acuáticas e forma parte do proxecto europeo LIFE-INVESAQUA dedicado ao estudo e sensibilización sobre as especies exóticas invasoras acuáticas de auga doce, que supoñen unha grave ameaza pola elevada perda de biodiversidade. A proposta para Caldas está asinada polo Dr. Fernando Cobo, que xa colaborou co Concello anteriormente, o Dr. Rufino Vieira e a Dra. Sandra Barca. O plan de control proposto pola USC inclúe unha primeira fase de sega e recolección mecánica da vexetación do leito do río, evitando a dispersión dos restos coa súa recollida para evitar o rebrote e a dispersión; un posterior dragado limitado á superficie do leito do río e, finalmente, unha restauración do mesmo mediante o recubrimento con cantos rodados que suporán un substrato axeitado para a recolonización das especies fluviais autóctonas.

Paralelamente prevese unha campaña de educación e concienciación sobre os problemas das especies invasoras, integrado no marco do proxecto europeo Life-Invesaqua. O concelleiro de Medio Ambiente suliña que “o Concello está a desenvolver ao longo desta lexislatura diversas iniciativas para a redución das plantas invasoras, sempre contando con asesoramento técnico especializado, e despois da actuación de marzo de 2021 na contorna da ponte da Ferrería e do Concello presentáronse novas propostas á Fundación Biodiversidade e á Xunta”.