Camariñas modernizará a lonxa na procura de máis eficiencia e seguridade

··· Os traballos que van comezar hoxe serán o complemento á actuación acometida no inverno de 2020, co se completará unha renovación integral das instalacións portuarias da confraría de Camariñas.

··· As actuacións comezaron en febreiro do pasado ano, despois de que os fortes ventos da borrasca Elsa levantasen o 18 de decembro de 2019 parte das planchas metálicas da cuberta do edificio que acolle as oficinas da confraría e tamén a lonxa de pescados e mariscos. Durante un tempo, a causa dos desperfectos, no interior do inmoble tiveron que colocar caldeiros para recoller as goteiras de agua, e mesmo inhabilitar algunhas dependencias ao verse afectada a instalación eléctrica das mesmas.

··· Uns problemas que quedaron solventados a pasada primavera, co que agora esa renovación exterior verase completada cunha reforma integral no interior buscando así optimizar as dependencias de todo o inmoble.