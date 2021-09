Camariñas realza o vínculo dos seus encaixes co Camiño de Santiago

A vila camariñana viaxou ao século XIII para rememorar a visita do rei Alfonso IX no ano 1228 a través da recreación histórica O Encaixe no Camiño, que promove dende hai cinco anos a Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, co patrocinio principal da Deputación Provincial da Coruña.

A súa presidenta, Olga Campos, sinalou que é un proxecto que ten como fin “reabrir o Camiño do Encaixe a Santiago, polo cal chegaron as puntillas a Compostela”. Lembrou que foi Alfonso IX quen abriu este camiño co obxecto de “levar os produtos da zona a Santiago e ao mercado interior da península”.

Unha ruta que consta de catro etapas: Camariñas-Cereixo; Cereixo-O Sixto (Santa Comba); Santa Comba-Val do Dubra; e Val do Dubra-Santiago, pasando por Ames.

A primeira desas etapas percorrérona este sábado os veciños, veciñas e visitantes que acompañaron ao monarca ata Cereixo (Vimianzo), tal e como se fixo tamén nas catro edicións anteriores, “e as seguintes trataremos de completalas como vías estruturais do Camiño a Santiago e viceversa”, sinalou Olga Campos.

Dende a asociación están a traballar para que se recoñeza unha “prolongación do Camiño de Santiago que, pasando por Muxía, remate na ermida da Virxe do Monte de Camariñas, lugar onde se despedía e recibía tanto aos lugareños como aos peregrinos, e así se recolle na obra de Orlando Furioso”, engadiu.

Ó respecto dixo que “Camariñas foi o primeiro porto da Costa da Morte e, polo tanto, o primeiro en recibir peregrinos, polo que queremos que volva ser un referente”.

A recreación complementouse pola tarde coa recepción da dama italiana que, segundo conta a lenda, ensinou a palillar ás xentes de Camariñas. As restricións sanitarias impediron que se poidesen celebrar o mercado artesán e as actividades de rúa.

Á cita sumáronse o deputado provincial e alcalde de Ames, Blas García; a xefa territorial de Presidencia, María Barreiro Lázare; a concelleira da Mostra, Encarna Liñeiroa, e o tenente de alcalde de Camariñas, Serxio Caamaño, quen subliñou que “todos os camariñáns temos a obriga de fomentar a identidade do noso pobo, coñecida en todo o mundo grazas ao labor das palilleiras”. Tamén asistiu o presidente de Fecom, José Gabín, entre outros.