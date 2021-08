Cañizo ‘devuelve’ la alcaldía de Malpica al PP dos años después

Era un secreto a voces que, en la mañana del jueves, los seis ediles del PP de Malpica y el concejal no adscrito Alfredo Cañizo confirmaron registrando en el Concello una moción de censura para desalojar de la alcaldía al socialista Walter Pardo. Una iniciativa que todos daban por hecha desde que hace una semana Cañizo presentase la dimisión de todos sus cargos en el gobierno tripartito del que formaba parte, junto con PSOE y BNG, desde el comienzo de la legislatura, en el año 2019.

De prosperar la censura, el popular Eduardo Parga recuperará el primer sillón municipal de Malpica, que ya había ocupado desde 2011 a 2019, también con el apoyo de Alfredo Cañizo. Ninguna de las dos partes promotoras de la moción quiso dar detalles del pacto alcanzado, de momento. Parga lo justifica señalando que “non queremos alimentar a campaña de desprestixio que xa puso en marcha o PSOE”. “Non temos nada que esconder, todo está plasmado nun documento, pero a guerra política debe ser civilizada”, dijo.

En el PP no entienden las críticas enfurecidas de los socialistas. “Son as regras do xogo; hai dous anos eles obtiveron o apoio maioritario e nós pasamos á oposición, e agora sucede ao contrario. Se para eles valía, para nós tamén ten que valer”, incidió el candidato a la alcaldía.

Las primeras reacciones a la confirmación de la moción de censura llegaron desde el PSOE provincial para destacar “os dous anos de progreso” con el gobierno presidido por Walter Pardo. Aseguran además que la moción responde “só a ambicións e intereses persoais”.

La dirección socialista en la provincia de A Coruña denuncia la “incoherencia” y el “oportunismo político” del PP que “nestes dous anos só se dedicou a obstaculizar e criticar a xestión do goberno sen ofrecer ningunha proposta en positivo para o pobo”. A este respecto, señalan además que “boa parte das críticas dos populares centráronse na acción desenvolvida nas áreas de Servizos, Seguridade Cidadá, Medio Rural e Turismo, que eran responsabilidade de Alfredo Cañizo, ao que agora pretenden manter ao frente das mesmas e premiar cunha tenencia de alcalde, que o concelleiro non adscrito estableceu como requisito indispensable para apoiar a censura, o que demostra que PP e Cañizo comparten un único obxectivo: acceder ao poder a calquera prezo”.

De la labor de Walter Pardo destacan “o pulo dado ás insfraestruturas, ao polígono industrial e ao Forno do Forte de Buño, e o apoio aos sectores turístico e pesqueiro. Apostou tamén por un entendemento entre administracións que foi clave para desbloquear proxectos fundamentais para Malpica que levaban anos no caixón, como o convenio coa Xunta para o centro de día”.

REEDICIÓN DEL PACTO. De prosperar la censura, en Malpica reeditarán el pacto que permitió al PP gobernar entre 2011 y 2019 con el apoyo de Cañizo. Un acuerdo al que intentaron dar continuidad al inicio del actual mandato, pero el edil no adscrito (que concurrió a las elecciones bajo las siglas de Ciudadanos) optó por apoyar un gobierno tripartito con PSOE y BNG, el cual abandonó hace siete días porque no quiere “ser cómplice dunha lexislatura perdida para Malpica”, afirmó.