Carballo converte en guía ilustrada de arquitectura o almanaque municipal

Doce edificios que identifican a Carballo ilustran o almanaque do Concello para 2022, que é só a primeira entrega dunha iniciativa que irá moito máis alá, e que se inclúe no proxecto Carballo. Guía ilustrada de arquitectura, de Xaime Díaz, traballador municipal e autor do calendario.

Leva anos desenvolvendo un proxecto que inclúe máis de 50 planos, 120 fotografías e 65 edificios da capital de Bergantiños. Para o calendario seleccionou doce dos máis emblemáticos: o Mercado Municipal, a Casa do Concello, o Fórum Carballo, a Biblioteca Rego da Balsa, o Museo de Bergantiños, o Pazo da Cultura, as escolas do Xardín, a igrexa de San Xoán Bautista, a capela da Milagrosa, o Casino, a estación de trolebuses e os depósitos da auga.

O calendario inclúe ilustracións, fotos e fichas con múltiples datos dos edificios seleccionados, como a denominación habitual, a data do proxecto e realización, os técnicos que traballaron na obra, a súa ubicación na vila e comentarios para facilitar a comprensión das condicións nas que as obras foron concebidas e logo executadas.

Xaime Díaz contou coa colaboración da súa filla, Clara, enxeñeira, que se encargou do deseño gráfico, a maquetación e a portada, e do seu sobriño Diego, arquitecto, que é o autor das fotografías.

O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, asegura que “é un traballo serio, rigoroso, sobrio e elegante e que, como apuntou o autor, ten tres obxectivos principais: documentar da forma máis obxectiva posible o noso patrimonio arquitectónico; convencer de que a arquitectura, a paisaxe e o urbanismo son no seu conxunto un ben que nos constrúe como sociedade; e tamén concienciar da responsabilidade social con respecto á conservación”.

Puxo tamén en valor a valía profesional de Xaime Díaz e o seu compromiso con Carballo, que se demostra “nas propostas que vén facendo ano tras ano sempre para mellorar o noso concello”.

“Os que pertencemos a unha xeración que vimos como, un a un, ían desaparecendo os nosos referentes urbanos, chega un momento no que debemos de mirar polo restrovisor, porque a sociedade debe avanzar, e aquí temos varios exemplos da arquitectura transformadora coa que estamos a crear novos referentes”, concluíu o rexedor.